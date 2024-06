Van Kadın Platformu, artan kadın cinayetlerini protesto etti

Yerel

İSHAK KARA

(VAN) - Van Kadın Platformu, Van ve çevre illerde 6 ayda 21 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizler kadın cinayetlerini sayılar ve listeler üzerinden okumak istemiyoruz. Kadına yönelik şiddeti önleme mekanizmalarının etkin kullanılmadığını artan cinayet ölüm haberlerinden görüyoruz. Devlet, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür" dedi.

Van Kadın Platformu öncülüğünde 6 ayda 21 kadının öldürülmesini protesto etti. "Kadın cinayetleri politiktir" pankartı açılan eyleme, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Star Kadın Derneği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe yöneticileri, TJA, belediye eşbaşkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

"24 saatte 7 kadın öldürüldü"

Platform adına konuşan Star Kadın Derneği Başkanı Avukat Zeynep Demir, son 24 saatte 7 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, yaşamını yitiren her kadın için üzgün ve öfkeli olduklarını vurguladı. Star Kadın Derneği'nin 2024 yılı Van ve çevre illeri için hazırladığı rapora dikkat çeken Demir, "Yılın ilk yarısında, şüpheli kadın ölümü ve kadın cinayetiyle 21 kadın yaşamını kaybetti. Kadınlar her gün toplumsal tanıklığımız huzurunda katlediliyorlar. Bizler kadın cinayetlerini sayılar ve listeler üzerinden okumak istemiyoruz. Kadına yönelik şiddeti önleme mekanizmalarının etkin kullanılmadığını artan cinayet ölüm haberlerinden görüyoruz. Devlet, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlikeden, tehditten ve şiddetten korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerine uygun davranılmadığını yakın zamanda, Diyarbakır'ın Çınar ilçesiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında 20 Haziran Perşembe akşamı başlayan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla da görmekteyiz" dedi.

"Frenleyici politikalar ve mekanizmalar acilen devreye sokulmalı"

Demir sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antidemokratik uygulamalar, özelleştirilmiş kamu kurumları ve ırkçı söylemlerin üretilmeye devam ederken bizler her gün yeni bir felaketin haberiyle uyanmaktayız. Devletin negatif yükümlülüklerini ve taahhüt ettiği görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Şiddetin, ölümlerin, tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü; kadın cinayetlerinin, tecavüz dahil tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı bu dönemde, frenleyici politikalar ve mekanizmaların acilen devreye sokulması gerekiyor. Oysa siyasi iktidar bu süreçlerde, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarını uzun yıllardır kayyım yönetimiyle engellendiği Hakkari'de Belediyeye tekrar kayyım atayarak ve yine Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yetmezmiş gibi 6284'ü de hedef alarak akıl almaz girişimlerde bulunuyor. Bizler hukuksuzlukları hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve haklarımı talep etmekten vazgeçmeyeceğimizi her yerde ve her platformda ilan ettik, etmeye devam ediyoruz."

Son olarak iktidara çağrıda bulunan Demir, "Biz kadınlar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini, kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesini, mağdurların korunmasını, faillerin gerektiği gibi cezalandırılmasını talep ediyoruz. Yine kadınların yaşam hakkının güvence altına alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını bir kez daha talep ediyor, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" diye konuştu.

Açıklama "Jin, jiyan ve azadi" sloganları ve oturma eyleminin ardından son buldu.