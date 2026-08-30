Van OSB Başkanı Aslan: \'30 Ağustos, bu toprakların tapusunu tescillemiştir\'

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu kapılarını bu halka açmış, 30 Ağustos Zaferi ise bu toprakların tapusunu bu aziz halka tescillemiştir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Van OSB Başkanı Memet Aslan, tarihi zaferin anlam ve önemine dikkat çekti. Aslan, "Türk İstiklal Harbi'nin dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi; yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın, millet olmasında, ülkesini işgalcilerden el birliği ile kurtarmasında ve özgür ile bağımsız yaşama isteğinde gösterdiği bir tezahürdür. 30 Ağustos 1922; bu ülkenin topraklarında 'Emperyalizmin jandarması' olarak konuşlanan Yunan ordusunun perişan olduğu, büyük zaferin yaşandığı gündür. Mustafa Kemal'in liderliğinde Anadolu halkı ile bütünleşen yurtsever insanlar, yiğitçe ve insanca mücadele ederek bu onursuzluğa son verdiler" dedi.

"Malazgirt kapıları açtı, 30 Ağustos tapuyu tescilledi"

Milli mücadelenin başarıyla taçlandığını belirten Başkan Aslan, "'Ya İstiklal ya Ölüm' şiarı ile harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk ve vatansever Anadolu halkı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırmıştı. Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu kapılarını bu halka açmış; 30 Ağustos Zaferi ise bu toprakların tapusunu bu aziz halka tescillemiştir" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki mücadele bir bağımsızlık hak mücadelesidir"

Emperyalizmin bölgedeki emellerinin sürdüğüne ve bugün de benzer bir mücadelenin yürütüldüğüne dikkat çeken Van OSB Başkanı Aslan, "Aradan yüz yıl geçmesine rağmen Batı emperyalizminin Türk topraklarına yönelik saldırganlıklarının bitmediği, şu an Doğu Akdeniz'de yaşanan mücadelenin de aynı şekilde bir bağımsızlık ve hak mücadelesi olduğu görülmektedir. Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi bugün de karada, havada ve denizde halkımızın hak ve hukukunu korumak hepimizin toplumsal sorumluluğudur" diye konuştu.

"İsrail'in şımarıklıklarına kayıtsız kalmayacağız"

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikalarına ve Batı'nın tutumuna tepki gösteren Aslan, "Siyonist terör devleti İsrail'in İslam ve Orta Doğu coğrafyasına yönelik saldırgan ve hak tanımaz tavırlarına karşı Avrupa ve Batı'nın sessiz ve zımni desteği kabul edilebilir bir durum değildir. Ülke ve millet olarak İsrail'in bu şımarıklıklarına hiçbir zaman kayıtsız kalmayacak, haklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bütün dünyanın bunu bilmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Memet Aslan, mesajının son bölümünde bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamda başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yad ediyor; ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."