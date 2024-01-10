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Van OSB Başkanı Aslan, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Aslan, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Aslan, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aslan, mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, tarafsız ve objektif habercilik yapan gazetecilerin toplumun bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bağımsız gazeteciliğin siyasi etkilere karşı dirençli olduğunu ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade etti.

Van OSB Başkanı Aslan, Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 09:28,  Güncelleme: 09:28
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Aslan, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında, "Gazetecilik mesleği onurlu ve şerefli bir meslektir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları, kutsal bir görev yürütmektedirler. Toplumun olayları doğru bilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. Tarafsız basın yayın yani gazetecilik, kamuoyunun vicdanıdır. Bağımsız gazetecilik hiçbir siyasi veya politik bir parti ya da grubun tesirinde kalmadan politikaların belirlenmesinde doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilme kabiliyetine sahiptir. Hür ve tarafsız basın bireysel değil toplumsal çıkar ve menfaatler doğrultusunda haber yapar; haktan, hukuktan yana hep duruş sergiler. Demokrasinin olmazsa olmazı olan basın yayın ne kadar hür olursa toplumda o kadar özgür olur" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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