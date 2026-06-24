Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi - Son Dakika
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Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi

24.06.2026 21:53
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpek saldırısında bir çocuğun ölümüne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle DEM Partili Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Saray ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmesine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir. Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturama izni verildiği söylenen açıklamada, "Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi - Son Dakika

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