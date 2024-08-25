Van YYÜ, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van YYÜ, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı. Van YYÜ, etkinlik alanında kurduğu stantla üniversitesini tanıttı ve Malazgirt Zaferi'nin önemine dair materyaller sundu. Rektör Şevli, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki restorasyon ve kazı çalışmalarını anlattı. Van YYÜ'nün etkinlik alanındaki standı yoğun ilgi gördü ve takdir topladı.

25.08.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı

Anadolu'nun fethi Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü, Ahlat Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen coşkulu bir törenle kutlanıyor. Törene, devlet erkanından çok sayıda isim ve vatandaş katılım sağlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), bu anlamlı etkinlikte yer alarak bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına olan katkısını bir kez daha gösterdi. Van YYÜ, etkinlik alanında kurduğu stantla hem üniversitesini tanıttı hem de Malazgirt Zaferi'nin önemine dair çeşitli materyaller sundu. Ziyaretçilere üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, Van'ın yöresel ürünleri de ikram edildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik alanında üniversitemizin çadırını kurduk. Gelen misafirlere Van'ın yöresel ürünlerini ikram ediyoruz ve üniversitemizi tanıtıyoruz. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethinin 953. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu fetihle hem Anadolu hem de gönüller fethedilmiştir. Burada, Anadolu'nun İslamiyet'le buluşmasını ve Müslümanlığın koruyuculuğunu üstlenmesini kutluyoruz. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden aldığımız mirası, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu anlamlı etkinlikle kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Rektör Şevli ayrıca, "Van YYÜ Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümleri olarak, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda uzun yıllardır süregelen restorasyon ve kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Van YYÜ'nün Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerindeki hocalarımızın akademik danışmanlığında büyük bir titizlikle yürütülmektedir. En büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda, toprak altında gömülü bulunan sanduka ve şahideler, hocalarımız, lisansüstü öğrencilerimiz, restoratörlerimiz ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Müze Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar tarafından gün yüzüne çıkarılmakta ve liken temizlikleri yapılmaktadır. Üzerlerindeki yazı ve süslemeler titizlikle ortaya çıkarılmaktadır. Burası adeta bir açık hava müzesine dönüşmüştür. Ayrıca, gençlerimize ve çocuklarımıza Anadolu'nun fethinin bilincini, Sultan Alparslan'ın tarihini ve Malazgirt ile Ahlat'ın önemini anlatıyoruz. Malazgirt Zaferi, milletimizin Anadolu'daki köklü varlığının en önemli simgelerinden biridir. Bu tür etkinliklerde yer alarak, öğrencilerimizin ve bölge halkımızın buranın tarihini öğrenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 25 Ağustos'ta, Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'a teşrif edecekler. Ahlat etkinlik alanında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çadırımızda Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı ve tüm misafirlerimizi karşılamak için burada olacağız" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi çadırını ziyaret ederek Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile bir araya geldi. İki rektör, üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirme ve ortak projeler geliştirme konularında fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da Van YYÜ çadırını ziyaret ederek üniversitenin çalışmalarını yakından inceledi.

Van YYÜ'nün etkinlik alanındaki standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve üniversitenin kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına dair takdir topladı. Van YYÜ, Ahlat ve çevresindeki tarihi zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki misyonunu, bu tür etkinliklerde aktif rol alarak sürdürmeye devam edecektir. - VAN

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malazgirt, Selçuklu, Rektör, Ahlat, van, Kültür, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van YYÜ, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:35:20. #1.11#
SON DAKİKA: Van YYÜ, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement