Vanlılar Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi\'ne Davet Edildi

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Van Filistin'e Destek Platformu, 26 Mayıs 2024 Pazar günü düzenlenecek olan "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" programı için Vanlıları davet etti.

Ülke genelinde İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları çeşitli etkinliklerle protesto ediliyor. Protestolar kapsamında bu kez Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van illerinden gelecek vatandaşlar Elazığ'da buluşacak. Van Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2024 Pazar günü bölge illeri olarak Elazığ'da Filistin ve Gazze için bir araya geliyoruz. Van'dan protesto programına katılacaklar 26 Mayıs 2024 tarihinde Yukarı Nurşin Camisi önünde saat 08.00 bir araya gelecek. Ayrıntılı bilgiye vansdi.org.tr web sitesinde ulaşabilirsiniz" denildi. - VAN