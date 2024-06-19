Vanlılar İstanbul'da Bayramlaştı - Son Dakika
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Vanlılar İstanbul'da Bayramlaştı

Van Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bayramlaşma etkinliğiyle Vanlılar İstanbul'da bir araya geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'un küçük bir Van'a benzediğini belirterek yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.

19.06.2024 15:42
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HABER: İSHAK KARA

(İSTANBUL) - Van Dernekler Federasyonu'nun bayramlaşma etkinliği ile Vanlılar İstanbul'da bir araya geldi. Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan bayramlaşmaya katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'un küçük bir Van'a benzediğini belirterek "Bundan sonra biz Esenyurt'a yeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandı.

Van Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma programına ev sahipliği yapan Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yüzlerce Vanlı bir araya gelerek bayramlaştı. Van Dernekler Federasyonu'nun geleneksel kahvaltılı bayramlaşma programına Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkanı Fatih Yağız, Van İş Adamları Derneği Başkanı (VİŞAD) Fethullah Kardaş, Ağrı Dernekler Federasyon Başkanı Şerafettin Öztürk, Mersin Toroslar Başkan Yardımcısı Hülya Ayhan, Anadolu Konfederasyonu Onursal Başkanı Yusuf Tuncil, Van dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok meclis üyesi ile Vanlılar katıldı.

" Batıda ilk defa belediye başkanı çıkardık"

Bayramlaşmada ilk olarak söz alan Van Dernekler Federasyonu Genel Başkanı M. Fatih Yağız,"Bugün ilk bayramlaşmayı Van'ın bağrından kopmuş bilim adamı, Profesör Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer ile ikinci bayramlaşmayı kutlamış oluyoruz. Van'a giderek 14 belediyemizi ziyaret ettik. Belediyeleri ziyaret ederken kendi evimizde olduğumuzu bize hissettirdiler. 14 belediyeye teşekkürlerimizi ve selamlarımız yolluyoruz. Batıda ilk defa bir belediye başkanı çıkardık. Gelecek dönem bunu 4-5'e çıkarmayı hedefliyoruz. 14 Temmuz günü İstanbul Kemerburgaz mesire alanında yapacağımız görkemli 'Vanlılar Yayla Şenliği' ile  3 ve 6 Ekim tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İstanbul'da Van tanıtım günlerine herkesi davet ediyorum.

"Esenyurt küçük bir Van'dır"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bana Beşiktaş, Beyoğlu veya Kadıköy belediye başkanlığını verseydiler kabul etmezdim, Esenyurt'un sosyolojik özelliğinden dolayı küçük bir Van, küçük bir Ağrı, Mardin ve Diyarbakır olduğunu ve Türkiye'nin en büyük ilçesi münasebetiyle 7 büyükşehir, 57 ilden büyük olması nedeniyle kabul ettim. Şimdi de söylüyorum bütün kötü niyetli yapılara rağmen sizlerle birlikte mutlaka başaracağız. İnsanlık tarihinde iki konu insanları birbirine yaklaştırılmış, bunlardan biri felaket ve acılardır, diğeri ise sevinçler ve zaferlerdir. Çok şükür bugün bizi bir araya getiren acı, felaket ve keder değil, güzelliktir sizin sayenizde kazanmış olduğumuz başarıdır. Bu güzellikleri bayramda, seyranda paylaşmak için bir aradayız. Bundan sonra biz Esenyurt'a yeni bir sayfa açalım. Şimdi burada sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanını çıkardılar. Bunun onuru, gururu yaşamak elbette sizin hakkınız, bu bir lütuf değil aynı zamanda demokrasinin de gereğidir."

Kaynak: ANKA

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