Varto'dan Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı - Son Dakika
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Varto'dan Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı

Varto\'dan Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı

Varto'da yaşayanlar, yazdan topladıkları gıdaları büyükşehirlere kargo ile gönderiyor.

06.11.2024 09:36
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Muş'un Varto ilçesinde her sonbahar olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin batısındaki büyükşehirlere kışlık erzak sevkiyatı başladı.

Varto ilçe nüfusuna kayıtlı, batı illerinde ikamet eden vatandaşlar, yaz aylarını memleketlerinde geçirip kışlık gıdalarını hazırladıktan sonra İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi şehirlere gönderiyor. Yaz mevsiminden itibaren peynir, tereyağı, bulgur, domates, kuru soğan, elma, armut, tandır ekmeği dahil birçok malzemenin bulunduğu kolileri kargo şubesine veren vatandaşlar; bunları İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara, Manisa, Mersin, Adana gibi büyük kentlere gönderiyor.

Kargo şubesi yetkilisi Mahmut Bal, Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olup özellikle kış aylarında batı illerinde yaşayanların erzaklarının daha kış gelmeden gönderildiğini söyledi. Bal, "Özellikle Vartolu olup diğer illerde yaşayanların anne ve babaları başta olmak üzere akrabalar arası ilişkiler çerçevesinde yaz aylarında kendi bağ ve bahçelerinde ürettikleri ürünlerle hayvansal gıdalar kargo ile gönderiliyor. Şu an sevkiyatı yapılacak olan kargolarda özellikle gıdalar mevcut olup; İzmir ve İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Mersin gibi büyükşehirlere gitmektedir. Bizde bu yoğunluğa rağmen müşterilerimizin hiçbir sıkıntı yaşamamaları için elimizden gelen çalışmayı esirgemeden adreslerine sağlam bir şekilde kargolarını teslim edeceğiz. Bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkür ederim" dedi.

Muş'tan Ankara'ya ve İzmir'e her yıl erzak gönderdiğini söyleyen Kadim Gül adlı vatandaş ise "Kargonun ilçemizde olması bizim açımızda gayet iyi oldu. Bizler daha önceleri eşyalarımızı otobüslere götürüp veriyorduk. Onu da zor bir şekilde gönderiyorduk. Şimdi hiçbir sıkıntı yaşamadan erzaklarımızı köyden getirip Varto ilçesinde kargoya verip rahatlıkla çocuklarımıza ve akrabalarımıza gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kargoları teslim alıp batı illerine sevk eden Süleyman Akkoyun ise "İlçemiz nüfusuna kayıtlı olup batı illerinde veya büyük kentlerde oturup yazın Varto'ya dönen ve yaz aylarını burada geçiren vatandaşlar sonbahar olması ile birlikte tekrardan batı illerine gitmektedirler. Gittiklerinde ise yaz aylarında burada elde ettikleri ürünleri kışın tüketmek üzere kargo ile kendilerine gönderilmektedir" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Varto'dan Kışlık Erzak Sevkiyatı Başladı - Son Dakika

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