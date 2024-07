Kocaeli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Yerel

KOCAELİ (İHA) – Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü programı coşkuyla Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi'nde gerçekleşti. Programa binlerce vatandaş katıldı.

15 Temmuz Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesinde Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program, büyük bir katılımla gerçekleşti. Program kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları anlatan belgesel gösterimi yapıldı ve o geceyi unutmamak adına duygusal anlar yaşandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri erkan, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, gaziler ve binlerce vatandaşın katıldığı törende birlik ve beraberlik mesajları ön plandaydı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla program başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın halka seslenişi canlı olarak Uçurtma Tepesi'nde dinlendi.

"Daha önce tarihte çok az görülmüş bir örnek gerçekleşti"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın etkinlikte yaptığı konuşmada, "Milletimizin aziz evlatları, o gece sanki siyahla beyazı, nasıl ayırt etmek mümkünse en ufak bir tereddüte yer bırakmaksızın hemen durumu fark ederek bu hainlerin karşısında durmaya başladılar. Daha önce tarihte çok az görülmüş bir örnek gerçekleşti. ve hainler de gerçekten inanılmaz bir şekilde şaşkındılar. Ne oluyor, bunlar ne yapıyor diyorlardı. Tankların uçakların üstüne doğru nasıl yürünür diyorlardı. Ama hesapların üstünde bir hesap vardır. Onlar hile yaparlar. Ama tüm hilelerin üstünde o hileleri yerle bir edecek, bir de kader vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. İşte o gece bu milletin damarlarındaki asil kan ve yüreklerindeki iman ile akla karayı birbirinden çok net şekilde tereddütsüz bir şekilde ayırt ettiklerini ve tankların karşısına iman dolu göğüsleriyle dikildiklerini gördük." dedi.

"Milletimiz tüm varlığı ile gözünü budaktan sakınmadı"

Etkinlikte konuşan Ak Parti Kocaeli Millet Vekili Sadettin Hülagü, "Milletimiz tüm varlığıyla gözünü budaktan sakınmadan, ülke sevgisi, imanı ve demokrasiye olan inancıyla tankların, uçakların ve silahların önüne adeta siper olmuş, bir adım dahi geri atmamıştır. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak, bu şerefi göğsümüzde bir madalya gibi taşısak azdır. Böylesine bir direnişin tarihte, ne bir benzeri, ne de örneği vardır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinde belirttiği gibi Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Evet, bu nesil çiğnetmedi namusunu, Allah'a bin şükürler olsun. Siper et göğsünü Dursun bu hayasızca akın dizelerindeki gibi, göğsünü tarihin en hayasız ve en acımasız akınına siper eden, binlerce yıldır bu topraklarda Muharrem ayı içerisinde, mazluma can, zalime Zülfikar olan, gerektiğinde tankın önüne bedenini siper eden, uçak ve helikopterlerin hedefi olduğu halde bir adım dahi geri atmayan, gözünü kırpmadan fedai can eden Anadolu'nun yiğit evlatlarına, onları bu ruh ve asaletle, asaletle yetiştiren tüm ebeveynlere ve gönül sultanlarına binlerce selam olsun." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi huzur ve saygıyla yad ediyorum"

Şehit ve gazileri anan Vali Seddar Yavuz, "Aziz Türk milleti dün de bugün olduğu gibi hür bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru Türkiye vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpleri iman ve ülke sevgisi olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha huzur ve saygıyla yad ediyorum." diye konuştu. - KOCAELİ