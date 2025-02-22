Veli Ağbaba'dan Bahçeli'nin Projesine Destek - Son Dakika
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Veli Ağbaba'dan Bahçeli'nin Projesine Destek

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ne ilişkin yaptığı yorumda, Bahçeli'ye teşekkür ederek Türkiye'nin ekonomik durumuna dikkat çekti. Ağbaba, açlık ve yoksulluk sorununun gündemde olduğunu, çiftçilerin zorluklar içinde olduğunu ifade etti.

22.02.2025 14:38
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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ne ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Müthiş bir kampanya. Türkiye'nin ne hale geldiğini, nasıl bir ekonomik çöküntü ve yoksullukla karşı karşıya kaldığımızı Sayın Devlet Bahçeli de söylemiş oldu" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ne ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Sayın Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Öncelikle Sayın Devlet Bahçeli'ye şifa diliyorum, geçmiş olsun dileklerimizi ifade etmek istiyorum. Müthiş bir kampanya. Türkiye'nin ne hale geldiğini, nasıl bir ekonomik çöküntü ve yoksullukla karşı karşıya kaldığımızı Sayın Devlet Bahçeli de söylemiş oldu. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin ortağı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hiçbir sorun yokmuş gibi, Türkiye güllük gülistanlık gibi yaşıyor, söylüyordu ama bir gerçeği Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş oldu. Eğer insanlar memlekette 9 gülek buğdaya ihtiyaç varsa, demek ki açlık da yoksullukla bu memleket sınanıyor. Kimden istiyor; çiftçiden istiyor. ya çiftçi ne yapsın? Çiftçi, hele sor bakalım buğday eken, arpa eken çiftçinin hali nedir? Bir sorun bakalım. Mazot almış başını gidiyor, ilaç almış başını gidiyor, gübre almış başını gidiyor. Yoksullaşmış adeta ektiğinin karşılığını alamayan, zarar eden çiftçiden bir de 9 gülek buğday istiyor. Allah akıl ve fikir versin. Allah memleketi bunlardan korusun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veli Ağbaba'dan Bahçeli'nin Projesine Destek - Son Dakika

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