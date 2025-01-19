Veli Ağbaba'dan Süreç Tepkisi: "Birinin, Bir İttifakın Ömrünü Uzatmak İçin Bu Sürecin İçerisinde Olmayız" - Son Dakika
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Veli Ağbaba'dan Süreç Tepkisi: "Birinin, Bir İttifakın Ömrünü Uzatmak İçin Bu Sürecin İçerisinde Olmayız"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayan ve DEM Parti Heyeti'nin İmralı ziyaretleri ile yürütülen sürecin şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Ağbaba, “Neyin karşılığında Öcalan silah bırakacak, neyin karşılığında hiç pazarlık olmadan bu süreç devam edecek belli değil. Ayrıca bir yıldan beri de Öcalan'la görüşüldüğü anlaşılıyor. Çeşitli pazarlıkların yapıldığı anlaşılıyor ama mutlaka bir şey vermişlerdi. Vereceklerdir" dedi.

19.01.2025 18:54
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(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayan ve DEM Parti Heyeti'nin İmralı ziyaretleri ile yürütülen sürecin şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Ağbaba, "Neyin karşılığında Öcalan silah bırakacak, neyin karşılığında hiç pazarlık olmadan bu süreç devam edecek belli değil. Ayrıca bir yıldan beri de Öcalan'la görüşüldüğü anlaşılıyor. Çeşitli pazarlıkların yapıldığı anlaşılıyor ama mutlaka bir şey vermişlerdi. Vereceklerdir" dedi.

"Birinin, bir ittifakın ömrünü uzatmak için bu sürecin içerisinde olmayız" diyen CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Abdullah Öcalan'la yürütülen sürecin şeffaf olmasını ve mecliste yürütülmesi gerektiğini söyledi. Ağbaba ANKA'ya yaptığı değerlendirmede ifadeleri kullandı:

"Birinin koltuğunu koruması için bu sürece destek verecek değiliz"

"13 Ocak'ta genel başkanımızın söylediği gibi kapalı bir kutuyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımızın ifade ettiği gibi biz birinin özgürlüğü için ya da birinin koltuğunu koruması için bu sürece destek verecek değiliz. Yani bir şeffaflık olması lazım samimi olmaları lazım ama bir kapalı kutuyla devam ediyor, işte kostere biniyorlar kosterden iniyorlar neyin karşılığında Öcalan silah bırakacak neyin karşılığında hiç pazarlık olmadan bu süreç devam edecek belli değil. Ayrıca bir yıldan beri de Öcalan'la görüşüldüğü anlaşılıyor. Çeşitli pazarlıkların yapıldığı anlaşılıyor ama mutlaka bir şey vermişlerdi. Vereceklerdir. Öcalan yoksa boşu boşuna 40 yıldan beri devam eden teröre son vermez. Karşımızda Öcalan güzellemesi yapılıyor. Bir terör örgütü başının bir pazarlık olmadan örgütü lağvetmesi, silahları bırakması mümkün olmadığını kamuoyu da biliyor biz de biliyoruz. Maalesef Cumhur İttifakı kendi ömrünü uzatabilmek için kendi iktidarını sürdürebilmek için yeni hamleler yapıyor. Biz tekrar söyleyelim; şeffaf olmayan, mecliste olmayan hiçbir sürecin içerisinde olmayacağız. Birinin, bir ittifakın ömrünü uzatmak için Cumhur İttifakı'nın ömrünü uzatmak için ya da terör örgütü liderinin özgürlüğü için bu sürecin içerisinde olmayacağımızı belirtmek istiyoruz.

"DEM Parti kapatılsından, Öcalan'ın meclise gelsine geldik"

En başından beri söylüyoruz bu süreç şeffaf yürütülmeli, mecliste olmalı ama ne pazarlıklar döndüğünü kimse bilmiyor. Türkiye'de bilmiyor. Olabilir, yani buradan kendi ittifakını yürütebilmek için dün 'Dem Parti kapatılsından', 'Dem Parti'nin parasına el konulsun' diyen siyasetten, Öcalan'la görüşme, 'mecliste gelsin, konuşma yapsın' noktasına geldik. Bunu kimse anlayamıyor, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"Birgün bakarsın Kosterden iner benim bu süreçle ilgim yok diyebilir"

Yani şunu sormak lazım, Koste niye geliyor? Neden gidiyor? Koster'in kaptanıyla ortağı demir atmış durumda. Umarım Türkiye'nin geleceğini, 2013'te yaşadığı sorunlar tekrar yaşatmaz Türkiye'ye. 2013'te binlerce şehit verdik bu şeffaf olmayan. Sadece Erdoğan'ın ömrünü uzatmaya yönelik süreçten dolayı büyük bedeller ödedi Türkiye. Biz Koster'in kaptanına güvendiğimizi söylemek istiyoruz. Koster'in kaptanı yarın ne yapacağı belli olmaz. Koster'in kaptanı kendi, eğer kendi lehine değilse bir gün bakarsınız Koste'lerden inmiş, benim bu süreçte ilgim yok diyebilir. Biz bu konuda samimi olmayan, şeffaf olmayan bir süreci izlemeye devam ediyoruz."

Veli Ağbaba\'dan Süreç Tepkisi: "Birinin, Bir İttifakın Ömrünü Uzatmak İçin Bu Sürecin İçerisinde Olmayız"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veli Ağbaba'dan Süreç Tepkisi: 'Birinin, Bir İttifakın Ömrünü Uzatmak İçin Bu Sürecin İçerisinde Olmayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba'dan Süreç Tepkisi: "Birinin, Bir İttifakın Ömrünü Uzatmak İçin Bu Sürecin İçerisinde Olmayız" - Son Dakika
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