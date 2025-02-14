Veteriner Hekimleri Birliği Şiddet Olaylarına Dikkat Çekti

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hayvan hakları konusunda daha duyarlı ve etkin adımlar atılmalı. Veteriner hekimler olarak hem hayvan refahı hem de toplum sağlığını ilgilendiren bu tür olayların takipçisi olacağımızı ve ilgili mercilerin etkin tedbirler alarak kamu vicdanını rahatlatmasını beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakalarının artmasına ilişkin açıklamada bulundu. Eroğlu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Bursa'nın Gemlik ilçesinde 6 köpek ve 1 kedi zehirlenerek öldürülmüş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hayvan bakım merkezinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunduğu tespit edilmiştir. Hakkari'de kömür torbalarının arasında çok sayıda köpek ölüsü bulunmuş, Balıkesir Erdek'te bir köpek silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Erzincan'da belediyeye ait bir alanda toplu köpek ölülerinin bulunduğu, yaşayan köpeklerin ise buradan kaçmaya çalıştığına dair haberler basına yansımıştır. Kırklareli'nde çok sayıda köpeğin zehirlenerek katledildiği, Kayseri'de bir sokak köpeğinin vahşice yakılarak öldürüldüğü bilgileri kamuoyuna yansımıştır. Bu vahim olaylar, sahipsiz hayvanların korunması konusunda etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmenin aciliyetini bir kez daha göstermiştir."

"Şiddetin her türlüsü toplumun vicdanını yaralamakta"

Bu olaylar karşısında derin endişe duyulduğunu vurgulayan Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu, sorumluların bir an önce tespit edilerek yürürlükteki yasalar çerçevesinde hak ettikleri cezai yaptırıma çarptırılmasının hukuk devleti anlayışının bir gereği olduğunu hatırlatarak, "2021 yılında 7332 sayılı yasada yapılan düzenlemelerle hayvana karşı işlenen suçlar kabahat kapsamından çıkarılıp suç kapsamına alınmış, böylece verilen cezalar artırılarak ağırlaştırılmıştır. Ancak mevcut cezaların caydırıcılığı halen yetersizdir ve bu konuda daha etkili yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Şiddetin her türlüsü toplumun vicdanını yaralamakta, bireylerin ve yeni nesillerin etik değerlerini zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığı ve refahının insan sağlığı ve kamu vicdanı ile doğrudan ilişkili olduğuna inandığını belirten Eroğlu, "Hayvan hakları konusunda daha duyarlı ve etkin adımlar atılmalı. Veteriner hekimler olarak hem hayvan refahı hem de toplum sağlığını ilgilendiren bu tür olayların takipçisi olacağımızı ve ilgili mercilerin etkin tedbirler alarak kamu vicdanını rahatlatmasını beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasında bulundu. - ANKARA