Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu - Son Dakika
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Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu

12.06.2022 17:58

Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere yardım elini uzattı.

Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu

BURSA - İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere yardım elini uzattı. Bölgede hem yollarda ve çevrede düzenlemeler yapıldı hem de gıda yardımları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla devam eden yağışlar pek çok şehirde olumsuzluklara neden olurken, dün akşam bölgemizde şiddetini arttıran yağışlar mevsimlik işçileri de etkiledi. Özellikle Kurşunlu ve Çitli bölgesinde konaklayan mevsimlik işçiler yağıştan etkilendi.

İnegöl Belediyesi, yağış sonrası mevsimlik işçilerin kaldığı bölgelere yardım için harekete geçti. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 46 aileye gıda yardımları dağıtılırken, aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü de mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda yollara mıcır serdi.

Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu
Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu
Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu
Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağıştan etkilenen mevsimlik işçilerinin yardımına İnegöl Belediyesi koştu - Son Dakika

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