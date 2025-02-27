Yalçın Karatepe: Sinop'ta Yoksulluk Derinleşiyor

Yerel

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Derinleşen bir yoksulluk olduğunu biliyoruz. Vatandaşın gittikçe artan bir borç batağına sürüklendiğini biliyoruz. Bunu kredi kartı borcu verisine baktığımız zaman rahat bir biçimde görüyoruz. 2 trilyon liraya yaklaşan kredi kartı borcu var. Kredili mevduat hesaplarının da borçlarının arttığını görüyoruz. İş dünyasının ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda düzelme ihtimali var mı diye baktığımızda bunu da göremiyoruz çünkü kurgulanan ekonomik modelin vatandaşa refah yaratması söz konusu değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Sinop'ta ANKA Haber Ajansı'na Türkiye gündemi ve Sinop ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karatepe, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomi anlamında iyi bir yere gitmediği belli. Biz ekonominin vatandaşa refah yaratmasını bekleriz, insanların rahat bir şekilde yaşamasını, iyi gelir elde etmesini ve iş sahibi olmasını bekleriz. Ama Türkiye'nin mevcut göstergelerine baktığımız zaman ciddi ekonomik sorunlar olduğunu görüyoruz. Bugün, ücretli çalışanlar elde ettikleri gelirle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Emekliler, emekli geliriyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Derinleşen bir yoksulluk olduğunu biliyoruz. Vatandaşın gittikçe artan bir borç batağına sürüklendiğini biliyoruz. Bunu kredi kartı borcu verisine baktığımız zaman rahat bir biçimde görüyoruz. 2 trilyon liraya yaklaşan kredi kartı borcu var. Kredili mevduat hesaplarının da borçlarının arttığını görüyoruz. İş dünyasının ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum, geniş kesimler açısından olumlu sonuç doğurmadığının mevcut verilere baktığımız zaman net bir biçimde görüyoruz. Yakın zamanda düzelme ihtimali var mı diye baktığımızda bunu da göremiyoruz. Çünkü, kurgulanan ekonomik modelin vatandaşa refah yaratması söz konusu değil. Şu anda yurtdışından sermaye girişi üzerine kurgulanmış bir program uygulanıyor. Bunun yaratacağı sonuçlarda şu an içinde bulunduğumuzdan farklı bir sonuç olmayacak diye düşünüyorum.

"Emekli kenti olmasına rağmen emeklilerin yaşamakta zorlandıkları bir yer olmuş Sinop"

Biz, Sinop'a gelmeden önce Sinop'un bütün verilerini çalışarak geldik. Bazı göstergelere baktığımızda aslında çok da şaşırdık. Örneğin, Sinop'taki işsizlik oranı veri olarak baktığımız zaman Türkiye ortalamasının yarısı kadar görünüyor. Baktığınızda sanki Sinop'ta herkesin işi varmış, işsizlik sorunu yokmuş gibi bir algı ortaya çıkabilir ama Sinop'a geldiğimiz zaman bu verinin arkasında yatan unsurun ne olduğunu da gördük. Çünkü, burada iş gücüne dahil olan insan sayısı az olduğu için, yani burası bir emekli kenti olduğu için işsizlik oranı düşük görünüyor. Emeklilerin de geçinmekte zorlandığını görüyoruz. Bugün en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Sinop'ta ev kiraları 15 bin liradan başlıyor. Babandan kalan bir eviniz yok ise, Sinop'ta emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Bunu bugün çarşıya çıktığımız zaman sokaktaki vatandaşlarla, emeklilerle de sohbet ettik. Esnafla konuştuğumuzda da net bir biçimde görüyoruz. Öğle saatine kadar hiç siftah yapmamış iş yerlerine girdik çünkü, vatandaşta da harcayacak para yok. Geliri yok. Geliri olmadığı için de ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Emekli kenti olmasına rağmen emeklilerin yaşamakta zorlandıkları bir yer olmuş Sinop. Bunun değişmesi lazım. Değişmesinin yolu da emekli aylıklarının arttırılmasından geçer. Başka bir çözüm yolu yok.

Karatepe, "Biz iktidara geldiğimiz zaman ilk günden itibaren ekonomi düzelmeye başlayacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.