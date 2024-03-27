Yalova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında afetlere dayanıklı toplumlar için protokol imzalandı

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Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması Projesi (MARTEST) çerçevesinde Yalova Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Yalova Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar protokole imza attı. Gebze Teknik Üniversitesi ve Japonya'dan Kagawa Üniversitesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği projeye Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) tarafından finanse ediliyor. 2 ülkeden birçok üniversite ve kurumların katıldığı projede Yalova Belediyesi de paydaş olarak yerini aldı. Protokol çerçevesinde Yalova'da deprem ve tsunami etki değerlendirmesi, tahliye modellemesi işine ait bilimsel ve teknik hizmet işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecek. Sürdürülebilirlik İçin Bilim ve Teknoloji Araştırma Ortaklığı (SATREPS) programı çerçevesinde 2023-2028 yılları arasında yürütülecek olan MARTEST projesinde yapılacak tüm bilimsel çalışmalarda Yalova'yı odak noktasına almak kaydıyla, deprem mühendisliği araştırmaları, deprem ve tsunami senaryo araştırmaları, tehlike hesaplamaları ve tahliye planları yapılacak. Ayrıca, Kuzey Anadolu Fay Hattı Doğu Marmara Denizi kısmında sismik ve jeodezik gözlem araştırmaları, afetlerin etkilerini azaltma, afet öncesi hazırlık, eğitim ve tahliye planlaması çalışmaları da yapılacak. Tüm bilimsel çalışmalardan, proje sonunda geliştirilecek mobil uygulama aracılığıyla da istifade edilebilecek.

"Japonya ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Projenin Yalova'ya büyük faydalar sağlayacağını belirten Başkan Tutuk, şunları kaydetti:

"MARTEST projesi ile afetlere karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak için çalışacağız. Proje sayesinde hem bilimsel hem de teknolojik anlamda gelişimimizi sürdüreceğiz. İlimizdeki tüm alt ve üst yapılar, deprem açısından bilimsel olarak incelenecek. İnceleme sonuçları raporlandırma ve haritalama çalışmalarıyla somutlaştırılacak. Çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar, afetler ile ilgili yapacağımız diğer çalışmalara da altlık oluşturacak. Proje kapsamında yapılacak bilimsel çalışmalar sonuçlandığında, Yalova'mızda, halkımızın da istifadesine sunulacak olan afet risklerinin azaltılması, afet bilinci ve farkındalığı vb. konuları da içeren birçok eğitim, seminer ve çalıştay düzenlenecek. Japonya ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Mayıs ayında Japonya'da yapılacak toplantıda alınacak karar ile bu uluslararası projenin resmi paydaşı olacağız. Yalova'mızın afet hazırlığını, Ülkemizin önde gelen üniversite ve kurumlarının yanı sıra deprem konusunda Dünya'nın en önde gelen ülkelerinden Japonya ile işbirliği içinde ayrıca ele alacağız."

Protokol töreninde Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Akbaş, Prof. Dr. Selçuk Toprak, Dr. Ceren Özer Sözdinler, Dr. Ahmet Anıl Dindar, Arş. Gör. Serra Danış, Chuo Üniversitesi'nden Prof.Dr. Tori Arikawa, Kyoto Üniversitesi'nden Prof.Dr. Makiko Otani, Tokushima Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toshitaka Baba, Ulusal Yer Bilimi ve Afet Direnci Araştırma Enstitüsü'nden (NIED) Dr. Naotaka Chikasada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) proje koordinatörü Sho Amemiya da yer aldı. - YALOVA