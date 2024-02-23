Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yolunda Yol Kayması

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CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki cadde üzerinde yaşanan yol kaymasına tepki gösterdi. Müteahhit hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirten Becan, "Zemin etütleri nasıl yapılmış kimsenin bildiği yok. Burası hafriyatı yapıldığı zaman kolay olsun diye hastanenin hafriyatı buraya yığıldı. Daha sonrada yola ne demir kullanıldı ne kazık sistemi ne fore kazık çakıldı. Burası zaten kayma bölgesi" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki cadde üzerinde yaşanan yol kaymasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada İl Başkanı Erdem Doğancı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Ataç, Yalova Belediye Başkanı Adayı Mehmet Gürel ve parti yönetimi de bulundu.

"İHALEYİ İŞİN EHLİNE VERMEDİKLERİ ORTADA"

Tahsin Becan, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi şu anda yolun çökme sorunu var. Bundan kısa bir süre önce Mehmet bey de bu konuda açıklama yaptı. 3-5 gün önce Gelecek Partisi'nin İstanbul vekili de yaptı. Ben de iki gün önce bununla ilgili soruşturma önergesi verdim. Biliyorsunuz buranın ihalesi 2-3 sene önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından verildi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü bu konuyla ilgili fakat ihale şartnamesini okuduğunuzda ihaleye giren firmanın yeterlilik belgesi, bilançosu, bu işi ne kadar iyi yapabilirliği kesinlikle bu ihaleyi almasına müsait değildi. Bununla ilgili o tarihlerde itirazlar da vardı ihaleye giren firmalar tarafından fakat ihale komisyonu oy çokluğu ile o firmaya verdi. O firmada zaten sizlerin bildiği gibi hükümetimizin yandaş müteahhitlerinden, daha büyük işler yapmış biri. Burayı da ona verdiler. Tamam buraya kadar sorun yok. Verdiler ama işi bilene ehline vermediklerinde sonuç ortada.

"MÜTEAHHİTLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Zemin etütleri nasıl yapılmış kimsenin bildiği yok. Burası hafriyatı yapıldığı zaman kolay olsun diye hastanenin hafriyatı buraya yığıldı. Daha sonrada yola ne demir kullanıldı ne kazık sistemi ne fore kazık çakıldı. Burası zaten kayma bölgesi. Bugün hastanede bir sürü fore kazık var. Bunu da söylüyorum çünkü hastaneyle ilgili bir risk yok. Yol çöktü dendi hastane tehlikede mi diye soran halkımız var. Öyle bir şey yok. Yolla ilgili konuşuyoruz ama yolu istediğimiz şartnamede yapmadılar. Siyasi bir malzeme olarak kullanmak için burada değiliz. Bu siyaset üstü bir kavram. Niye, hepimizin, ülkenin, bizlerin, devletin parası. Bugün deprem olduğu zaman o binayı yapan müteahhit ne oluyor; soruşturma geçiriyor, belki tutuklanıyor, cezası veriliyor. İlla burada ölüm olması gerekmiyor, Allah korusun olabilirdi de ama yanlış bir imalat olmuş. Bunun sorumlusunu bulmak lazım. İhaleyle aldığınız işinde bir garantisi olması lazım. Yap, bitir, paranı al ondan sonra ne oluyorsa oluyor. Baş başa kalıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Şu an çalışma yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla belediye duyarlılık göstermiş. Buradan belediyeye de teşekkür ediyoruz. Elinde sonunda bu yol yapılacak ama buranın bedeli bu işi yapan müteahhite ödettirmek lazım. Ben bu anlamda müteahhitle ilgili suç duyurusunda da bulundum. Ulaştırma Bakanına da dilekçe yazdım. Konuyu da takip edeceğiz. Bir iş yapılırken işin ehline vermek lazım. İlime bilime dayalı işler yapmak lazım."