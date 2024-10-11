Yapay Beslenme Üzerine Uyarılar: Dr. Dizdar'dan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
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Yapay Beslenme Üzerine Uyarılar: Dr. Dizdar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Yapay Beslenme Üzerine Uyarılar: Dr. Dizdar\'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan Dr. Yavuz Dizdar, doğal gıda bulmanın zorlaştığını ve meyve yemeyen çocuklara kızılmaması gerektiğini vurguladı. İlaçlanan meyve ve sebzelerin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

11.10.2024 12:38  Güncelleme: 12:41
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Günümüzde her şeyin yapaylaştığını, doğal ürün bulmanın zor dolduğunu söyleyen Dr. Yavuz Dizdar, "Meyve yemeyen çocuklara kızmayın. En faydalı besin diye bir şey yok. Yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Piyasadan alınmış meyveler uzun ömürlü olsun diye ilaçlanıyor. Organik meyve ve sebze bulmak artık çok zor. Eskisi gibi doğal yumurtalar, tavuklar, limonlar ve portakallar yok. Artık her şey yapaylaştı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Selim Sırrı Paşa Salonu'ndaki söyleşilerde Dr. Yavuz Dizdar, Dilek Türkyılmaz ve yazar Birsen Ekim Özen katılımcılara hitap etti. "Sağlık Olsun" konulu söyleşisinde konuşan Dizdar, "Meyve yemeyen çocuklara kızmayın. En faydalı besin diye bir şey yok. Yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Piyasadan alınmış meyveler uzun ömürlü olsun diye ilaçlanıyor. Organik meyve ve sebze bulmak artık çok zor. Bulduğunuzda onları tercih edin. Eskisi gibi doğal yumurtalar, tavuklar, limonlar ve portakallar yok. Artık her şey yapaylaştı" ifadelerini kullandı.

"Bizim için Mehmet Akif Ersoy ne ise Ötkür de Doğu Türkistan için odur"

Doç. Dr. Dilek Türkyılmaz ise "Doğu Türkistan'ın Büyük Şairi: Ötkür" konulu söyleşisinde, Uygur modern edebiyatının önemli ismi yazar ve şair Abdurehim Ötkür'ü anlatarak, "1944'te Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını istediği için Çin işgal idaresi tarafından hapse atıldı. 1947 yılında hapisten çıkınca mücadelesini Çin'in merkezi hükümeti ve Çin kamuoyu nezdinde yürütebilmek için Çin'e gitti. Doğu Türkistan Türklerini özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine çağırmak amacıyla çeşitli kitaplar yayımladı. 1949 yılında Doğu Türkistan'ı Kızıl Çin ordularının işgal etmesi üzerine yakalanarak 1970 yılına kadar Çin hapishanelerinde tutuldu. Hapisten çıkışta halk onu sevinçle karşıladı. Bizim için Mehmet Akif Ersoy ne ise Ötkür de Doğu Türkistan için odur. Aynı bilinçle hareket etmişlerdir" diye konuştu.

"Hikaye yazdıkça kendimizi tanırız"

Çocuk kitap yazarı Birsen Ekim Özen ise "Hikayelerle Kendini Keşfetmek" konulu söyleşisinde ailelere çocukların hikaye yazmasına müsaade etmelerini tavsiye ederek, "Biz hikaye yazdıkça kendimizi tanırız. Bırakın çocuklar da kendilerini keşfetsinler. Çocuğunuza müdahale etmeyin. Çocuk kendi yolunu bulsun" dedi.

Konuklara konuşmalarının ardından büyükşehir belediyesinin Kocaeli'nin tanıtımı için hazırlamış olduğu "Havadan Fotoğraflarla Kocaeli" adlı kitap hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yapay Beslenme Üzerine Uyarılar: Dr. Dizdar'dan Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika

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