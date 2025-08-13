Yapı Denetim, Depremde İlk Savunma Hattı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği (YDKB), Sındırgı merkezli yaşanan depremin ardından Balıkesir'de bir araya geldi. YDKB Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, yapı denetim firmaları ile yaptığı toplantı öncesinde açıklamada bulunarak "Yapı denetim, depremin ilk savunma hattıdır" dedi.

Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Balıkesir'de toplandı. Gün içinde Sındırgı ilçesinde hasarlı binaları inceleyen yapı denetim firmaları akşam birlik toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan TYKB Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, "Sındırgı ilçemize gittik. Sındırgı ilçemiz merkezli depremden dolayı hasar tespit koordinasyon çalışmalarında yer aldık, görev aldık. Amacımız tabii ki de hasta tespitleri sağlayıp şehrin kültürel yapısına bir an önce kavuşması, halkımızın mağduriyetlerini gidermesi. Bütün hasarlı yapıları tespit edip, geri kalan işlemleri uygulamak ve bir an önce şehre eski yapısına kavuşturmaya çalışıyoruz. Kendi bulunduğum uzmanlık alandan örnek verecek olursam. Yapı denetimin ne kadar iyi bir sistem olduğunu maalesef ki her deprem sonrası bir kez daha görüyoruz. Kahramanmaraş depreminden tutun da İstanbul, şu anda da Balıkesir Sındırgı merkezi depremini de görüyoruz. Mesela Kahramanmaraş depremindeki raporlarımız yeni yeni bakanlık tarafından artık tamamlanmış vaziyette. Orada da görüyoruz ki yıkılan binaların yüzde 98'i yapı denetimi hizmeti almamış binalar. Ki bazı illerde bu sayı yüzde 100. Yani örnek veriyorum Şanlıurfa, Gaziantep bu yerlerde yapı denetimin uygulandığı hiçbir bina yıkılmadı. Balıkesir içerisinde de şu anda gördüğümüz şekilde yapı denetimli binalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yapı denetimi olarak bizler bağımsız denetimi ve inşaattaki bütün aşamaları takip eden denetim mekanizmasıyız. 2011 yılında kanun maddesiyle Türkiye'de zorunlu hale geldi. 2019'da havuz sistemiyle beraber bağımsızlığını kazandı. Böylece biz herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olmadan, tamamen bakanlığa bağlı bir şekilde. Havuzdan yapılan atamalarla binaları denetliyoruz. Yani beton dökülmeden önce demirini, sıvası yapılmadan önce duvarını, çatısı yapılmadan önce içerisindeki sistemi kontrol eden, denetleyen ve bir sistem. Bir kısmını inşa ettin, bir sonraki aşamaya geçebilirsin veya bu işlem şu an proje uygun değil. Dur diyen mekanizma biziz. Böylece biz de yapı denetlemeleri olarak hem inşaatta hem sahada hem de ilgili kurumlarda tamamen binaların sağlam olmasını kamu adına, halk adına, geleceğimiz adına denetleyen kurumlarız. Söylemek istediğimiz son söz şudur, yapı denetim, depremin ilk savunma hattıdır. Bizler, halkımız, geleceğimiz için sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Tek istediğimiz bağımsız denetim önünün açılması ve yönetmeliklerle yapı denetim sisteminin yüzde 99 olan başarısını yüzde 100 çıkarmaktır" dedi. - BALIKESİR