Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yüksel Kocamış'ı 10. Ceza Dairesi Başkanı olarak seçti - Son Dakika
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Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yüksel Kocamış'ı 10. Ceza Dairesi Başkanı olarak seçti

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yüksel Kocamış\'ı 10. Ceza Dairesi Başkanı olarak seçti

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda, Yüksel Kocamış aynı daire üyesi olarak 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Kırşehir doğumlu olan Kocamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve mesleğe Ankara hakim adayı olarak başlamıştır.

21.02.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi

YÜKSEL KOCAMIŞ KİMDİR?

10.11.1962 tarihinde Kırşehir'de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış; sırasıyla Hınıs, Seydiler Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yüksel Kocamış, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.02.2024 tarihinde Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Başkanı seçilmiş olup halen görevini sürdürmektedir.

Fransızca bilen Kocamış, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yüksel Kocamış'ı 10. Ceza Dairesi Başkanı olarak seçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar: bıyığı güzelmiş :) hayırlı olsun vatanı milleti için inşallah taraflı kararlara imza atmaz ve arkasındakilere güzel övgü dolu sözler bırakır 11 2 Yanıtla

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