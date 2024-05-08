Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına Ahmet Ömeroğlu seçildi - Son Dakika
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Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına Ahmet Ömeroğlu seçildi

Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına Ahmet Ömeroğlu seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına seçildi. Ahmet Ömeroğlu, 182 üyenin oyunu alarak bu göreve getirildi. Ömeroğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, daha önce çeşitli görevlerde bulunmuştur.

08.05.2024 14:30
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi.

Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Yargıtay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu, 182 üyenin oyunu alarak Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına seçildi.

Ahmet Ömeroğlu kimdir

05.03.1969 tarihinde doğan Ömeroğlu, İvriz Öğretmen Lisesini bitirip Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini Hademköy/ İstanbul'da kısa dönem olarak yaptı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Ömeroğlu; sırasıyla Ürgüp/ Nevşehir, Kırlıova/ Bingöl, Dalaman/ Muğla Hakimliği, Zile/ Tokat, Mardin, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 08.05.2024 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Ceza Bölümü) seçilmiş olup halen bu görevi sürdürüyor. İngilizce bilen Ömeroğlu, evli ve dört çocuk babası. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığına Ahmet Ömeroğlu seçildi - Son Dakika

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