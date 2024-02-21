Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ile görüştü.
Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Krallığı heyetinde Savcılar Kurulu Üyesi İbrahim Alfantokh, Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı İsam Alosaimi ve Hukuki İşler Departmanı Genel Müdürü Suud Bin Libde yer aldı.
Ziyaret çerçevesinde İncek yerleşkesinde bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan görüşmelerde Başsavcılığın görev ve yetkilerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. İki ülke arasında hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptına ilişkin değerlendirmeler yapılan görüşmede, kurulması öngörülen İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliğinin kuruluş belgesine ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Almujib, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin "Suudi Arabistan Başsavcısı Almujib resmi ziyaret için başsavcılığımızda bulunmakta. Kendisiyle Londra'da Uluslararası Savcılar Birliği'nin toplantısı sırasında bu resmi görüşmeyi kararlaştırmıştık. Kendisiyle Türkiye ve Suudi Arabistan başsavcılarında mutabakat zaptı imzalanma konusunda görüşmemiz oldu. Ayrıca İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kurulması konusunda taslak metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine taslak metni sunduk. Kendi yönetimiyle görüşecekler. Nisan veya Mayıs ayı gibi mutabakat zaptını ve Uluslararası İslam Ülkeler Başsavcılar Şura Birliği'nin kurulmasına ilişkin bir adım atmış olacağız. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah dileğimiz gerçekleşecek. Bundaki amacımız kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız tavırlar nedeniyle ve Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İslam Ülkelerinin birliği için bir araya gelmenin önemine vurgu yaptım. Kendisi de yerinde olacağını düşünüyor, inşallah bu birliğin kurulması konusunda ciddi bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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