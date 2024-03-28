Yarım Asırlık Bir Aşk Hikayesi: Alzheimer Hastası Eşini Bir An Olsun Yalnız Bırakmıyor - Son Dakika
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Yarım Asırlık Bir Aşk Hikayesi: Alzheimer Hastası Eşini Bir An Olsun Yalnız Bırakmıyor

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Gaziantep'te yaşayan Ahmet Kılavuz, eşi Sabiha Kılavuz'a konulan ileri seviye Alzheimer teşhisi sonrasında onu yalnız bırakmıyor. Çift, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Moral Evi'nde tedavi görerek eski güzel günlerini yeniden yaşıyor.

28.03.2024 13:14  Güncelleme: 13:27
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Yarım asırlık bir aşk hikayesi

Alzheimer hastası eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te ikamet eden Ahmet Kılavuz, 57 yıllık eşi Sabiha Kılavuz'a ileri seviye alzheimer teşhisi konulmasının ardından onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hastalığın semptomlarını hafifletmek ve sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Moral Evi'ne giden çift, hem tedavi oluyor hem de o eski güzel günlerini merkezde yeniden yaşıyor.

Gaziantep'te Ahmet ve Sabiha Kılavuz çifti 57 yıl önce ailelerin kararıyla görücü usulü hayatlarını birleştirdi. Ahmet Kılavuz (82), ailesinin bu kararını 1 yıllık askerken öğrendikten sonra Sabiha Kılavuz ile mektuplaşmaya başladı ve evlendi. Kılavuz çifti, şimdilerde alzheimer hastalığı dolayısıyla ve sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Moral Evi'ne her çarşamba misafir oluyor.

İleri seviye alzheimer hastası olan Sabiha Kılavuz'un en büyük destekçisi olan eşi Ahmet Kılavuz, Moral Evi'ndeki üç yıllık tedavi sürecinde eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bahçe bakımında olduğu kadar eşinin akıl oyunlarında da başarılı olduğunu ifade eden Kılavuz, "Sabiha hanımın rahatsızlığı 2015 yılında başladı. Yavaş yavaş fark ettik rahatsızlığını. Önce unutkanlıklar başladı; gideceği yeri, alacağı şeyi bilmedi. 'Ne alacaktım, ne yapacaktım, ne ettim, şu nasıl oluyordu, bunun adı neydi?' gibi soruları gün geçtikçe arttı. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Tatlı günleri özlüyorum, ne desek boş" dedi.

Sabiha Kılavuz'un hastalığı sonrası hayatlarının büyük oranda değiştiğini anlatan eşi Ahmet Kılavuz, "Eşimin çamaşırına bakıyorum, üstüne bakıyorum, yemeğine bakıyorum. Kahvaltısını hazırlıyorum. Allah ne kadar kısmet ederse, ömrümüz yettiğince, ölünceye kadar eşime bakarım" şeklinde konuştu.

Her fırsatta Sabiha Kılavuz'a olan sevgisini dile getiren Ahmet Kılavuz, "Çok sevdim. Sabiha Hanımı çok sevdim. Güzel, tatlı günlerimiz oldu. Sabiha ile 57 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Kafa dengiyiz. Sana ne diyeyim, bizdeki bu uyumu başkasında görmedim. Bunca zamandır birbirimizi kırmadık. Sevgi de bambaşka" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te bir evleri olduğunu ama Oğuzeli'ndeki bahçeli evlerinde ikamet ettiklerini dile getiren Ahmet Kılavuz, "Sabiha bahçede geziyor, dolaşıyor, otları yoluyor. Ben de rahat ediyorum, kendi de rahat ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece çocuklarını görünce ve Moral Evi'nde mutlu oluyor"

Ahmet Kılavuz bir ömrü birlikte geçirdiği eşi Sabiha'nın son zamanlarda sadece çocuklarıyla bir araya geldiğinde ve Moral Evi'nde kendisini mutlu hissettiğini söyleyerek, "Buradaki arkadaşlarıyla karnındaki sancısını bile unutuyor, rahatlıyor. Burada türkü söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, Türk sanat müziği söylüyorlar. Jimnastik yapıyor, hareket yapıyorlar, ondan sonra boyama boyuyorlar. Örgü örüyorlar. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar işte, vakit güzel geçiriyor burada. Burada kendini daha rahat hissediyor" şeklinde konuştu.

Moral Evi'ndeki tedavi sürelerinin 4 ila 5 saat arasında değiştiğini anlatan Ahmet Kılavuz, "Ben de eşimle beraber seanslara giriyorum. Kendisiyle oturuyorum. Kendisiyle beraber sohbete dalıyorum. Burada birlikte spor yapıyoruz. Koşu bandına yürüyüş yapıyoruz. El işler, boyama işleri, zeka oyunları etkinliklerine katılıyoruz. Vaktimiz güzel geçiyor burada" diye konuştu.

(FA-LO-HA-Y)

Yarım Asırlık Bir Aşk Hikayesi: Alzheimer Hastası Eşini Bir An Olsun Yalnız Bırakmıyor
Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarım Asırlık Bir Aşk Hikayesi: Alzheimer Hastası Eşini Bir An Olsun Yalnız Bırakmıyor - Son Dakika

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