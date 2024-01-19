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Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Küçük Kız Kusurlu Bulundu - Son Dakika
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Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Küçük Kız Kusurlu Bulundu

Adana'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı küçük kızın polis raporunda kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine sürücü serbest bırakıldı. Aile, karara tepki gösterdi.

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Küçük Kız Kusurlu Bulundu
19.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 23:02
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Yaya geçidinde otomobilin çarparak sürüklediği küçük kız kusurlu bulundu

Anne Medine Demir:

"Yaya geçidinden geçen kızım nasıl kusurlu bulunuyor"

Tülay Azra Demir:

"Beni görmeyip çarptı, telefonla oynadığını düşünüyorum"

ADANA - Adana'da yaya geçidinde küçük kıza otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, küçük kızın polis raporunda kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine sürücü serbest bırakıldı. Aile, karara tepki gösterdi.

Olay, 7 Ocak Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Tülay Azra Demir, kardeşi Hira Nil ile birlikte evden çıkıp tavuk almaya gitti. Tavukçuda istediklerini bulamayan Tülay Azra, yolun karşısına geçirdiği kız kardeşinden annesine tavuğun kalmadığını söylemesini istedi. Bu sırada Tülay Azra, kız kardeşinin geri yolun karşısına geçemeyeceğini düşünerek yanına gitmek istedi. Yaya geçidinden geçen küçük kıza Eyüp A. yönetimindeki Volkswagen marka 01 ASU 64 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız kafasını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tülay Azra Demir'in sol ayağında ezik ve bağ kopması meydana geldiği belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve şu anda yürüyemeyen küçük kızın evde tedavisi devam ediyor.

Küçük kız kusurlu bulundu

Kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansırken, görüntülerde Tülay Azra Demir'in yaya geçidinden geçtiği görüldü. İddiaya göre polis tutanaklarına küçük kızın yaya geçidinden geçmediği ve kusurlu olduğu yazılırken, sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aile karara tepki gösterdi.

Anne Medine Demir (33), kızının yaya geçidinden geçtiğini ve hiçbir kusurunun olmadığını söyleyerek, "Olayın kamera kayıtları olduğu halde tutanağa benim kızımın kusurlu olduğu yazılıyor. Benim kızım yaya geçidini kullanıyor ancak oradaki tabela biraz ileriye taşındığı için artık yaya geçidi sayılmıyormuş. Kızımızın kusurlu olduğunu düşünmüyoruz. Farz edelim ki orası yaya geçidi değil ama benim kızım sürüklenmiş. O kadar hızla çarpmış benim kızıma. Ben bunların incelenmesini istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

"Telefonla oynadığını düşünüyorum"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tülay Azra Demir ise, yaya geçidinden geçtiğini söyledi. Tülay Azra, "Kardeşimin yanıma gelemeyeceğini düşünüp ben onu almak istedim. Ben karşıya geçerken araba yoktu ama yolun ortasındayken o otomobil ara sokaktan çıkıp hızlıca geldi. Eğer o otomobil beni görmüş olsa dururdu. Durmadı ve bana çarptı. Camları siyah filmle kaplıydı ama ben telefonla oynadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şeyde zorlanıyorum"

Yürüyemediği için okula gidemediğini ve karnesini alamadığını anlatan Tülay Azra, "Ben kafamı yere çarptım. Okula gidemiyorum, kimseyle görüşemiyorum. Tuvalete dahi ailem beni götürüyor. Hiçbir ihtiyacımı kendim karşılayamıyorum. Her şeyde zorlanıyorum. Yaya geçidinden geçtim ama tabela biraz ötede diye ben kusurlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

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