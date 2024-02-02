Yazlık köyünde seçmen sayısı 10 kat arttı

2023 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde 23 kişinin oy kullandığı Yazlık köyünde seçmen sayısı bir anda 10 katı yükseldi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yazlık köyü seçim dolayısıyla nüfus patlaması yaşadı. 2023 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde 23 kişinin oy kullandığı Yazlık köyünde seçmen sayısı bir anda 10 katına çıktı.
Hali hazırda köyün çobanı Hüseyin Keskin, Mehmet Yağmuroğlu ve Osman Emin isimli vatandaşların kaldığı ve sadece 3 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Yazlık köyünde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olacak yerel seçimlerde 207 kişi oy kullanacak.
Konu ile adli mercilere başvuruda bulunan köy sakinlerinden Osman Emin ilk iki başvurusundan sonuç alamadı. Üçüncü kez başvuruda bulunan Osman Emin'den edinilen bilgiye göre, köye gelen seçmenlerin 15'i Bayburt'un Yukarı Kırzı köyünde ikamet eden kişiler. Diğerleri de İstanbul, Bayburt, Gümüşhane, Zonguldak, Adıyaman, Trabzon, Arsin, Aydıntepe, Maçka ve Sürmene'den yazılmış kişilerden oluşuyor. Emin'in iddiasına göre bir haneye de 34 kişi yazıldı.
3 kişinin muhtar adayı olduğu seçimlerde adil bir seçim olmayacağını, Yazlık köyünü ilk kez 31 Mart 2024 tarihinde tanıyacak olan isimlerin oy kullanacağını söyleyen Osman Emin, seçmen listesinde 207 kişinin çok büyük bir kısmının köyle uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığını belirtti.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerin adil ve şeffaf bir seçim olmayacağını savunan Emin, "Bu kişilerin oturdukları yerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılması, evlerin elektrik ve su faturalarının denetlenmesi gerekmektedir" dedi. - BAYBURT
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