Yeni Dünyada Çocuk Olmak Semineri Mudanya Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yeni Dünyada Çocuk Olmak Semineri Mudanya Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

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Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yeni Dünyada Çocuk Olmak' seminerinde dijitalleşme, küreselleşme ve toplumsal dönüşümlerin çocuklar üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Eğitimciler ve uzmanlar, ebeveynlere ve eğitimcilere çocukların yaşadığı zorluklarla başa çıkma yollarını anlattı.

14.01.2025 02:32  Güncelleme: 02:41
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Mudanya Üniversitesi'nde yeni dünyada çocuk olmak semineri gerçekleştirildi

BURSA - Çağımızdaki değişimlerin çocuklar üzerindeki etkilerini konuşmak için düzenlenen "Yeni Dünyada Çocuk Olmak" Semineri, Mudanya Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, Eğitimci, Sosyal Girişimci Sevinç Atabay, Psikolog, Yönetici Nazlı Deniz Yiğit, Eğitimci, Yazar Akademisyen Dr. Ulviye Akın ile Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Sezgin, dijitalleşmenin, küreselleşmenin ve toplumsal dönüşümlerin bir arada yaşandığı yeni dünyada çocukların yaşadığı problemler, ebeveynlere ile eğitimcilere düşen görevler ile ilgili bilgiler aktardılar.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya, Özel Anaokulları Derneği Bursa İl Temsilcisi Serkan Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Yusuf Yağcı ile Bursa'daki okul öncesi eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin katıldığı seminerin açılışında konuşan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, İbni Sina'nın da belirttiği gibi çocuğun eğitiminin doğumla birlikte başladığını dile getirerek, "Ama anne ve babadan alınan eğitim zamanla değişti. Dijitalleşme hayatımızın her alanında. Çocuk böyle bir dünyaya gözünü açıyor. Büyük bir stresle baş edecek dirençli çocuklar bekliyoruz. Yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitimi alanların hayatta daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ama ülkemizin bu konuda alacak çok yolu var. Erken çocukluk eğitimi insanın ve toplumun hayatında fark katıyor. Bu eğitimi alanların tüketen değil üretken hobileri oluyor. Yeteneklerinin farkına daha çabuk varıyorlar. Biz de Bursa Çocuk Üniversitesi'nden Mudanya Üniversitesi'ne bir birikimi aktarıyoruz" diye konuştu.

Bingöl: Değer üretmeyi hedefliyoruz

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl de, Mudanya Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarla değer üretmeyi, yaşadığımız kente ve topluma faydalı olmayı amaçladıklarını kaydederek, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz seminerlerin bir yenisini gerçekleştiriyoruz. Çocuk insanlığın en önemli meselesi. Çocuğun eğitimi inşaatın temeli gibidir. Nitelikli, kaliteli ve sistemli olmalıdır. Eğitimi bilen insanlar tarafından verilmelidir. Seminerimizin bu konuda sorunlara ışık tutacak. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklarınızın merak dünyasını öldürmeyin

Açılış konuşmalarının ardından seminerde ilk sözü alan Eğitimci, Sosyal Girişimci Sevinç Atabay Yeni Dünyaya Ebeveyn Olmak başlıklı sunum gerçekleştirdi. Bir insanın en büyük yolculuğunun kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu belirten Atabay, şunları söyledi:

"Hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Sabır süresi 58 saniye. Sabrımızı kaybettik. Hız olunca öğrenme derinleşmiyor. Tabii ki teknolojiden kaçamayız. Şimdi Toplum 5.0 kavramı var. Bu teknolojinin insanın yerine değil yanına gelmesini öngörüyor. Kendimizi tanımadan bir çocukla iletişim kuramayız. Öncelikle, çocuğu çocuk olarak anlamak gerekiyor. Öğrenme merakla başlar. Çocuklarınızın merak duygusunu öldürmeyin. Güven duygusu da çok önemli. Çocuk güvenini kaybettiğinde kendini geri çekiyor. Çocuklarınızla arkadaş değil, anne, baba, öğretmen olun. Oynayacağı oyunu siz kurgulamayın. Bırakın saçma da olsa oyunu o kursun. Oyun oynamanın tadına varsınlar. Bir çocuğun hayatını küçükken ne kadar kolaylaştırırsanız büyüdüğünde o kadar zor bir hayatı olur. Çocuğunuzun yerine düşünmeyin, yerine karar almayın. Çocuğunuzla birlikte öğrenin. Önce kendi çocuğumuzu tanıyacağız. Neler yapabileceklerini bileceğiz. Çocuğun başarılı olması vazgeçmemesi ile olur. Bu da ebeveynlerin sağladığı güven ortamına bağlıdır. Bir çocuk her şey olamaz ama her çocuk bir şey olabilir. Sorgulamayan bir nesil yetişiyor. Bunun sebebi de biziz. Çocuklara beceri öğretin. Bu yüzyıl bilmek değil yapabilmek yüzyılı."

Seminerde daha sonra, D. Ulviye Akın Okul Öncesi Dönemde Çocukların Dikkat Problemlerinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Nazlı Deniz Yiğit Folik Asitli Çocuklara Ebeveyn/Öğretmen Olmak, Mudanya Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Elif Sezgin de Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Psikolojik Dayanıklılığı Destekleme başlıklı sunum yaptı.

Yeni Dünyada Çocuk Olmak Semineri Mudanya Üniversitesi\'nde Gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Dünyada Çocuk Olmak Semineri Mudanya Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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