YENİ Parti Atakum İlçe Yönetimi, 10 Kasım\'da ortak sınav uygulamasını kınadı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- YENİ Parti Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullarda ortak sınav yapılmasına tepki gösterdi. İlçe Eğitim Sekreteri Senay Duman tarafından okunan açıklamada ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim politikaları eleştirilerek laik, bilimsel, parasız ve kamusal eğitim çağrısı yapıldı.

YENİ Parti Atakum İlçe Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 10 Kasım tarihinde okullarda ortak sınav yapılmasına tepki gösterdi. İlçe Başkanı Adem Kürek, Atatürk'ü anma gününün eğitim faaliyetleri ve sınav takvimi arasında geri plana itilmesini kabul etmediklerini belirtirken, İlçe Eğitim Sekreteri Senay Duman da yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarını eleştirdi.

KÜREK: ATATÜRK'Ü ANLAMAK, ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN ÇIKIŞ YOLUDUR

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan YENİ Parti Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, 10 Kasım'ın Türkiye açısından taşıdığı tarihsel ve toplumsal öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 10 Kasım. Büyük önderimiz, kurucumuz, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yine bir araya geldik. Fakat her anma töreninde, her yıl biraz daha bizi üzen hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz.

Daha önceden 10 Kasım gününü ara tatile getirmişlerdi. Bugün de ortak sınav yapılarak okullarda tam gün Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaya, anlatmaya ve anmaya yönelik faaliyetler sınav heyecanı ve sınav etkinlikleri arasına sıkıştırılarak kaynatılıp gidildi.

Biz bunları kabul etmiyoruz. Bu ülkenin bir tane kurtarıcısı, kurucusu var. Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ün izinde gitmek, bugün ülkenin düştüğü bu felaket durumdan kurtulmanın yoludur aslında."

YENİ Parti Atakum İlçe Eğitim Sekreteri Senay Duman, basın açıklamasında dünyada bilim, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'nin eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun biçimde yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Duman, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her eğitim kurumunda programlar doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin bireyi olan, hukukun üstünlüğünü benimseyen, bilimsel düşünebilen, soran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek gerekirken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli eğitim politikası ve Milli Eğitim Bakanlarının uygulamalarıyla eğitimin dinselleştirildiği, bazı yerlerde karma eğitimden vazgeçildiği, eğitimin cemaatlere, tarikatlara, vakıflara, derneklere ve siyasi yapılara devredildiği ve bu yapıların sivil toplum örgütü olarak kabul edildiği görülmektedir.

10 KASIM GÜNÜNE ORTAK SINAV KONULMASINA TEPKİ

Bunlar yetmiyormuş gibi Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım gününe, okullarda ortak sınav takvimi doğrultusunda ortaokullarda beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarda Türkçe sınavı; dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıflarda ise coğrafya sınavı yapılması planlanmıştır.

YENİ Parti Atakum İlçe Yönetimi olarak Yusuf Tekin'in bu uygulamalarını kınıyor, asla kabul etmiyoruz.

Eğitim, tüm yurttaşların eşit olarak faydalanması gereken temel bir kamusal haktır.

YENİ Parti'nin iktidarında eğitimin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, nitelikli, çağdaş, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kurulacaktır.

Eğitim sistemi yalnızca okul duvarlarıyla ve hayatın belirli dönemleriyle sınırlı değildir. Yaşam boyu süren, bireyi sürekli geliştiren, toplumu dönüştüren bir süreçtir.

Çağın gerektirdiği dönüşümlere uyum sağlayabilen, özgür düşünen, sorgulayan, üreten, aktif ve sorumluluk sahibi, yurttaşlık bilincine sahip bireylerin yetişmesi için en önemli araçlardan biridir.

YENİ PARTİ'DEN LAİK, BİLİMSEL VE PARASIZ EĞİTİM VURGUSU

YENİ Parti, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm çocukların ve yurttaşların kamusal eğitime ücretsiz erişim hakkını güvence altına alacaktır.

Demokratik, şeffaf ve kamucu bir eğitim sisteminde devletin kamusal eğitim sorumluluğu hiçbir cemaat, tarikat, vakıf, dernek ve siyasi yapıya devredilmeyecektir.

Karma, laik ve bilimsel eğitim temel ilke olacaktır. Eğitim, cemaatlerin, tarikatların, vakıfların, derneklerin ve siyasi yapıların etkisine bırakılamayacaktır.

Müfredat, bilimsel, çağdaş, çoğulcu ve eleştirel düşünceyi geliştirici biçimde düzenlenecektir.

Eğitim politikaları öğretmenler, veliler, öğrenciler, sendikalar, akademisyenler ve uzmanlarla birlikte belirlenecektir."

DUMAN: MİLLİ EĞİTİMDE SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ, ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görev sürecindeki uygulamalarını eleştiren Duman, eğitim sisteminde yaşanan sorunların giderek ağırlaştığını savundu.

Duman, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milli eğitimdeki hiçbir sorunu çözmemekle birlikte sorunlar çığ gibi büyümüş ve içinden çıkılamaz bir duruma gelmiştir.

Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım tarihine okullarımızda ortak sınav koyan ve bu yöntemlerle Atatürk'ü unutturmak, anmamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Unutmayınız ki sizin bu yaptıklarınız Atatürk'ü çok daha yüceltecektir. Atatürk, yaptıkları ve adıyla tarihe altın harflerle yazılmıştır. Tarih sizi ve iktidarınızı yaptıklarınız ve uygulamalarınızla kara bir leke olarak yazacaktır.

YENİ Parti iktidarında bu sorunları çözecek bilgi birikimine ve yeterli kadrolara sahibiz.

YENİ Parti Atakum İlçe Yönetimi olarak bu uygulamaların hiçbirisini kabul etmiyor ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i şiddetle kınıyoruz."