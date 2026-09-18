YENİ Parti: Çocuklar eşit ve nitelikli eğitime erişmeli

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla eğitim sistemindeki sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Kurun; okulların fiziki koşulları, çocukların beslenmesi, öğretmen açığı, okul güvenliği, akran zorbalığı ve fırsat eşitsizliği gibi sorunlara dikkat çekerek bilimsel, laik ve nitelikli bir eğitim sistemi çağrısında bulundu.

YENİ Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle eğitim sistemindeki temel sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

AKP iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulamaya koyduğu eğitim politikaları nedeniyle öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin ve tüm toplumun zorluklar yaşadığını ifade eden Kurun, eğitimde yaşanan sorunların toplumun geleceğini de doğrudan etkilediğini söyledi. AKP iktidarının eğitimdeki esas sorunları gizlemek amacıyla suni gündemler yarattığını savunan Kurun, YENİ Parti'nin iktidarında eğitim sistemindeki temel sorunların çözüleceğini ve çağdaş, bilimsel ve laik eğitim sisteminin yeniden inşa edileceğini belirtti.

"HAZIRLANAN BÜTÇEDEN İHTİYAÇLAR KARŞILANMIYOR"

MEB'in hazırlanan bütçeden büyük bir pay aldığını ancak bu bütçeden okulların ihtiyaçlarının yeterli şekilde karşılanmadığına savunan Kurun, "Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin liralık bütçeye sahiptir. Bu büyüklükte bir bütçeye rağmen okulların ihtiyaçlarının tamamı karşılanmıyor. İşte burada asıl tartışılması gereken, bütçenin nerelere harcandığıdır. Önceliğin nerelere gittiğidir. Bu kaynak çocuklarımızın günlük eğitim yaşamına niye yansımamaktadır. Okullarda temizlik personeli ve hijyen konusunda yaşanan sorunlar, temel ekipman eksiklikleri ve bazı ihtiyaçların velilerin katkısıyla karşılanması kabul edilebilir bir eğitim standardı değildir. Devlet okulunda eğitim gören bir çocuğun temiz tuvalete, temiz suya, sağlıklı bir öğüne ve güvenli bir sınıfa erişimi ailenin ekonomik gücüne bağlı olmamalıdır. Bunu hükümet sağlamak zorundadır. Hükümet sosyal devlet anlayışını yerine getirmekle yükümlüdür" dedi.

"OKULLARDA ÇOCUKLAR EŞİTLİĞE AÇ"

Birçok çocuğun sosyal ve ekonomik sebeplerden okul hayatından koptuğunu, okul hayatına devam edenlerin ise akran zorbalığına maruz kaldığını söyleyen Kurun, şunları kaydetti:

"Eğitim hakkı yalnızca çocuğun sınıfa girmesi değildir. Çocuğun okula aç gitmesi, sağlıklı beslenememesi veya temel ihtiyaçlarının ailesinin ekonomik durumuna bağlı olması, eğitimde fırsat eşitliği açısından ele alınması gereken en önemli sorunlardır. Bugün eğitim politikalarının merkezinde şu soru bulunmalıdır: Çocuklarımız okullarda neye maruz bırakılıyorlar? Objektif, nitelikli ve bilimsel bilgiyle donatılıyorlar mı? Yine akranlar arasındaki ilişkinin zorbalığa kadar tırmanacak olayları kontrol edecek ve önleyecek tedbirler geliştirilebiliyor mu? Akran zorbalığı artık yalnızca okul içinde yaşanan basit bir disiplin meselesi olarak görülmemelidir. Fiziksel, psikolojik ve dijital zorbalık; çocukların okula aidiyetini, sosyal ilişkilerini ve eğitim süreçlerini etkileyebilen önemli bir sorun olmaktadır. Bunun yanında ekonomik ve sosyal nedenlerle eğitimden kopan çocukların çocuk işçiliği, şiddet, suç ve çeteleşme riskleriyle karşı karşıya kalabileceği görülmelidir. Dolayısıyla çocuğu okulda tutmak, yalnızca devamsızlık oranlarını düşürmek değil; çocuğun kendisini güvende hissettiği, değerli ve eşit hissettiği bir okul ortamı oluşturmak anlamına gelir. Bu Milli Eğitimin ve Hükümetin görevidir. Maalesef milli eğitimimiz bu konularda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bunların çözüme kavuşturulması nitelikli eğitim için elzemdir."

"ÖĞRETMENLERİN SORUNU ÇÖZÜLMEDEN NİTELİKLİ EĞİTİMDEN SÖZ EDİLEMEZ"

Eğitimde başarıya giden yolun öğretmenlerin niteliğinin ve çalışma koşullarının iyi olmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Kurun, "Bir eğitim sisteminin niteliği, öncelikle öğretmeniyle ölçülür. Öğretmen açığı, yetersiz atama, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik, çalışma koşulları, ekonomik ve özlük hakları ile öğretmenlerin mesleki güvencesi eğitim politikasının temel meselelerindendir. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2024-2025 eğitim öğretim yılında resmi okullarda 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin görev yaptığını ve son 23 yılda 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirildiğini açıklamaktadır. Eğitim sistemimizde tartışmanın yalnızca toplam öğretmen sayısı üzerinden değil, hangi branşta, hangi bölgede ve hangi okulda öğretmen ihtiyacı bulunduğu üzerinden yürütülmesi gerekmektedir. İşte tam da bu konuda nitelikli öğretmen sayımızın acil olarak artırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"OKULLAR DEPREME DAYANIKLI OLMALI"

Ailelerin çocuklarını okula gönlü rahat bir şekilde gönderebilmesi için okulların her anlamda güvenli olması gerektiğini vurgulayan Kurun, "Çocukların okulda fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli bir ortamda bulunması temel bir eğitim koşuludur. Ailelerin içi rahat olmalıdır. 'Çocuğuma acaba bir şey olur mu?' diye asla düşünmemelidir. Okul güvenliği; yalnızca okul kapısında güvenlik görevlisi bulunup bulunmaması değildir. Fiziki güvenlik, deprem güvenliği, okul içi şiddetin önlenmesi, akran zorbalığıyla mücadele, rehberlik hizmetleri ve çocukların sosyal-psikolojik ihtiyaçlarına erişim bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Eğitim sorunları çalışmasında özellikle İzmir açısından deprem güvenliği ayrıca vurgulanmaktadır" dedi.

"BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİMDEN VAZGEÇİLMEMELİ"

AK Parti iktidarının eğitim sistemini giderek bilimsel temellerden uzaklaştırdığını ve suni gündemlerle esas sorunların üzerini örtmeye çalıştığını öne süren Kurun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim politikalarının temelinde bilim, pedagojik ilkeler ve çocuğun üstün yararı bulunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihli yazısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda ramazan ayına yönelik etkinlikler düzenlenmesi öngörülmüştür. Bakanlığın kendi açıklamasında bu etkinliklerin paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve milli-manevi değerleri geliştirme amacı taşıdığı belirtilmektedir. Bu uygulamanın nasıl değerlendirileceği konusunda farklı siyasi ve toplumsal görüşler bulunmaktadır. Bizim açımızdan temel ölçüt, devlet okulunun bütün çocuklara eşit mesafede durması ve hiçbir çocuğun inancı, inançsızlığı veya ailesinin yaşam biçimi nedeniyle kendisini farklılaştırılmış hissetmemesidir. 27 Ağustos 2026 tarihli Yeni Akit'in manşetinde 'Karma Eğitim Sona Ersin' ifadesi kullanılmıştır. Burada önemli olan yalnızca bir gazetenin manşeti değildir. Kız ve erkek çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının artık tartışmaya açılması, Türkiye'nin eğitim sisteminin hangi temel ilkeler üzerine kurulacağına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçasıdır. Bu nedenle eğitim tartışmasını çocukları birbirinden ayıran modeller üzerinden değil; her çocuğun eşit, güvenli, bilimsel ve nitelikli eğitime erişebilmesi üzerinden yürütmek gerekir. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB genelgesinin 23. maddesi, eğitim çalışanlarının mevcut kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun hareket etmesini ve öğretmenlerin önlük giymesini öngörmektedir. Ardından Bakanlık tarafından öğretmen önlüğüne ilişkin standartlar da yayımlanmıştır. Burada da tartışmanın öğretmenlerin mesleki niteliği, çalışma koşulları ve eğitim ortamının kalitesiyle birlikte yürütülmesi gerekir. Kılık kıyafet, okulun temel eğitim sorunlarının önüne geçen bir gündem haline gelmemelidir. Şekille oyalanmak yerine niteliğe odaklanılmalıdır."

"EĞİTİM POLİTİKASI SİYASETTEN ETKİLENMEMELİ"

AK Parti zihniyetinin eğitim politikasını siyasallaştırdığını ve bunun çocukların geleceğini etkilediğini iddia eden Kurun, "Eğitim, yalnızca çocuklarımızın bugününü değil, toplumun geleceğini belirleyen en temel kamusal alanlardan biridir. Bu nedenle eğitim politikaları; günlük siyasi tartışmaların, ideolojik yönlendirmelerin veya toplumdaki farklı inanç ve yaşam biçimlerinden birinin diğerine üstün tutulmasının aracı haline getirilmemelidir. Bugün eğitim sisteminin ana sorunları son derece açıktır. Okulların temizliği, çocukların beslenmesi, öğretmen açığı, okul güvenliği, akran zorbalığı, eğitimden kopan çocuklar, çocuk işçiliği, suça sürüklenen çocuklar ve fırsat eşitsizliği eğitim sisteminin kanayan yaralarıdır. YENİ Parti olarak bu sorunların tümünü çözecek politikalar geliştirdik. Geliştirdiğimiz tüm eğitim politikaları eğitimdeki istikrarsızlıktan öğretmen açığına, okulların fiziki koşullarından çocukların beslenme sorununa, akran zorbalığından eğitimden kopuşa kadar geniş bir çerçevede ortaya konulmaktadır" şeklinde konuştu.