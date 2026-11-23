(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi öncesinde yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yapan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "İzmir halkının iradesini yok sayamazsınız. Halkın iradesi satılık değildir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı öncesinde, YENİ Partili meclis üyelerinin AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı protesto etmek amacıyla salona pankartla girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Belediye görevlilerinin pankartla girişe izin vermemesi üzerine arbede çıktı.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı üçüncü birleşimi öncesinde öncesinde yaşanan olaylara ilişkin Meclis Salonu önünde basın açıklaması yaptı. Güç, yaşananlara tepki göstererek hukuki ve idari süreç başlatacaklarını söyledi.

"BU MEMLEKET SİZİN DEĞİL KARDEŞİM"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşananların antidemokratik bir uygulama olduğunu belirten Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirerek, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının ülkede uyguladığı antidemokratik uygulamaları İzmir'de de görmeye başladık. Tek başına ve yalnız olarak AKP'ye geçen Cemil Tugay'ın bugün sergilediği anlayışı ve meclisteki süreci nasıl yönettiğini burada görmüş olduk. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, ülkemizin içinde bulunduğu yönetim anlayışını açıkça ortaya koyan, AKP'nin demokratik standartlarını İzmir'e taşıdığı bir gün yaşadık. Ülkemizde yıllardır karşı karşıya olduğumuz baskıcı ve antidemokratik yönetim anlayışını artık İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de görmeye başladık.

Bugün meclis üyelerimiz, görevlerini yerine getirmek üzere girmek istedikleri meclise giremediler. Bu, belediye çalışanlarına talimatla yapılmış bir şey. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu, İzmir'in demokratik tarihinde daha önce hiçbir zaman yaşanmamış bir uygulamadır. Bu memleket sizin değil kardeşim! Bir kere İzmir buna alışık değil. Sizin bu antidemokratik uygulamalarınıza alışık değil. Bu memleket sahipsiz de değil. İzmir de sahipsiz değil, ülkemiz de sahipsiz değil. Bu ülkede demokrasiye, cumhuriyete ve milletin iradesine sahip çıkan milyonlarca vatanperver insan var. Bizim kimseden korkumuz yoktur. Biz, baskılar karşısında boyun eğecek, birilerinin tehditleriyle siyaset yapacak insanlar değiliz. Herkes bunu böyle bilsin."

"İZMİR HALKININ İRADESİNİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Mecliste yaşananların yalnızca bir tartışmadan ibaret olmadığını belirten Güç, olayların ülkedeki yönetim anlayışının yereldeki yansıması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bugün yaşanan olay, bir meclis toplantısında yaşanan tartışmadan ibaret değildir. Bugün olanlar, ülkemizdeki yönetim anlayışının yereldeki yansımasıdır. AKP iktidarının anlayışının yansımasıdır. 1980'de herkesin hatırladığı bir film vardı: Zübük. O film, bugün ülkedeki ortamı yansıtan bir filmdir. Yalan söylemek kolaylaştı. İnsanları manipüle etmek kolaylaştı. Sorumluluktan kaçmak kolaylaştı. Bu memleket, kolaycıl yönetilmeye çalışılan ama yönetilemeyen bir ülke haline geldi. Ama artık bu millet bunu kabul etmiyor. Bugün meclis üyelerimizin içeri alınmaması, Cemil Tugay'ın 'Haberim yoktu' demesi, süreci bu noktaya getirmesi ve insanlara şiddet uygulanması, İzmir'in kabul etmeyeceği bir şeydir. Bu ülkede yaşanan her olumsuzlukta aynı anlayışla karşılaşıyoruz. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Hiç kimse de sorumluluk almıyor. İzmir halkının iradesini yok sayamazsınız kardeşim! Halkın iradesi satılık değildir. Pankartlarda bu yazıyor. Bu pankartları hazırlayan ve burada bu iradeyi gösteren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

"İKİ MECLİS ÜYEMİZ HASTANEYE KALDIRILDI"

Meclis üyelerinin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği gerekçesiyle hukuki ve idari işlemleri başlatacaklarını ifade eden Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablo ortada. Memleket adeta yangın yeri ama iktidar, sorumluluk almak ve sorunlarla ilgilenmek yerine siyasi gücünü kullanarak insanları baskı altına almaya, süreci bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama yapamazsınız kardeşim! Memleketi bu şekilde yönetemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllardan beri devlet anlayışına yönetilen sizin anlayışınızdan uzak bir yapıyla yönetilen bir devlettir. Bu ülkeyi bu şekilde yönetemezsiniz. Bu milletin iradesinin üzerinde hiçbir zaman hiçbir güç yoktur. Bu ülke, sizin kişisel hesaplarınızla yöneteceğiniz bir ülke de değildir. İlk seçimlerde milletimiz gereken cevabı verecektir. Bugün meclis üyelerimize yaşatılanları kabul etmiyoruz. Meclis üyelerimizin görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesiyle ilgili gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatacağız. Bu süreçte sorumlu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca meclis toplantılarını takip etmek isteyen il yöneticisi arkadaşlarımıza, gençlik kollarımıza ve kadın kollarımıza resmen şiddet uyguladılar. Bu arkadaşlarımız her meclis toplantısına geliyor. İl yöneticisi arkadaşlarımız her meclis toplantısına geliyor. Gençlik kollarımız geliyor, kadın kollarımız geliyor. Size ne ya? Halkın meclisi burası! Girecekler. Her meclis toplantısına girmeye de devam edecekler. Meclisler kimsenin şahsi mülkü değildir. Halkın iradesinin temsil edildiği kurumlardır. Kamuya açık toplantıları izlemek isteyen yurttaşlarımızın bu hakkını keyfi bir şekilde ellerinden alamazsınız. Bizim arkadaşlarımıza uygulanan şiddeti geçtim, iki meclis üyemiz hastaneye kaldırıldı. Siz kimsiniz? Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Ne hale geldiniz arkadaşlar?"

"HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yaşananların ardından demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Güç, baskılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Baskılara rağmen halkımızın isteklerini bu mecliste dile getirmeye ve onların haklarını korumaya devam edeceğiz. İzmir'in hakkını İzmirliler korumaya devam edecektir. İzmir kimsenin şahsi mülkü değildir. İzmir halkının iradesi, hiçbir siyasi makamın, hiçbir yöneticinin iradesine bağlı değildir. Bugün yaşananları unutmayacağız. Bu antidemokratik uygulamaların karşısında hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu memleket sahipsiz değildir kardeşim! Bu ülkenin geleceğine sahip çıkan milyonlarca vatanperver insan var. Biz, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak vefalı, ahlaklı siyasetçileriz. Demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini yeniden hakim kılacağız. YENİ Parti bunun için kurulmuştur. Bunun için sonuna kadar mücadele edecektir" dedi.

"MUTLAK BUTLAN YÖNETİMİ AKP İLE HAREKET EDİYOR"

Basın açıklamasının ardından grup odasında bazı meclis üyeleriyle görüştüklerini aktaran Güç, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerine de seslendi. Güç, "Basın açıklamasından sonra grup odasına geçtik. Orada bazı meclis üyelerimiz vardı. Onlarla konuştuk, biraz sohbet ettik. Şurada gördüğümüz bir şey de var. Mutlak butlan yönetimi resmen burada AKP ile hareket ediyor. Bu insanlar, bizim yıllardır beraber yol yürüdüğümüz insanlar. İşlerine geldiği zaman bizden destek istiyorlar, işlerine gelmediği zaman AKP ile hareket ediyorlar. Biz bu anlayışı da kabul etmiyoruz. Butlan yönetiminin bu süreci yanlış yönettiğini, bu ülkeye zarar verdiğini ve buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın bizim verdiğimiz mücadeleye zarar verdiğini bilmeleri gerekiyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meclis üyesi arkadaşlara rica ediyoruz: Biz birlikte mücadele verdik. Bu mücadeleyi birlikte veriyoruz. Bu ülke değişecekse hep beraber vereceğimiz mücadeleyle değişecektir. O yüzden yaptıkları ive aldıkları kararlara lütfen dikkat etsinler. Bugün yaptıkları şey asla kabul edilebilecek bir şey değildir" diye konuştu.