YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş 29 Ekim için Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - YENİ Parti üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı büyük bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk, Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmaktır" dedi.

YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ve beraberindekiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Ateş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün bu topraklarda, Anadolu'da ve Trakya'da özgür bireyler olarak yaşayabiliyorsak bunu Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurarken bu ülkede yaşayan herkesin özgür bir birey olarak hayatını sürdürebilmesini amaçladı. İnsanları kulluktan ve kölelikten kurtararak özgür bireyler haline getirdi. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz."

Cumhuriyet'in korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Ateş, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşamalı ve ilelebet payidar kalmalıdır. Bizlerin de gelecek nesillere, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı büyük bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmaktır. Ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet'e sahip çıkacak, onu sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı."