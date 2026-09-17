YENİ Parti Milletvekili Suiçmez: “Ekonomik çark artık işlemez hale gelmiş"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi. Suiçmez, son dönemde mazot fiyatlarında yaşanan artışın balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Çok zor şartlar altında balıkçılık görevini yapmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında artık onlar da emeklerinin karşılığını alamamış durumdalar" dedi.

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi. Sibel Suiçmez, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye'de iki günden beri mazot fiyatlarındaki tarihi artışın konuşulduğunu, bundan en çok etkilenen kesimlerden birinin de balıkçılar olduğunu söyledi.

Suicmez, "Hem Trabzon'da hem bugün Sinop'ta gördüğümüz motorine yapılan bu zammın artık her şeye yansıyacağı ve üretimden gelen gücü de büyük ölçüde eksilteceği yönündedir. Balıkçılar çok büyük tepki duyuyorlar. Çünkü çok zor şartlar altında balıkçılık görevini yapmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında artık onlar da emeklerinin karşılığını alamamış durumdalar. Bugün bizim gördüğümüz, halde 50 liraya oldukça da büyük yani iki kişiyi doyurabilecek bir balığın 50 liraya satıldığını gördük. Mazot 100 lira, denize açılacaktır, emeği düşündüğünüz zaman bu satış fiyatıyla emeğin karşılığını almak mümkün değil. Çok açık ve net bir şekilde bu iktidarın ekonomik politikasının da çökmüş olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Suiçmez, ülkenin gündeminde ekonomi olduğunu, kendilerinin de tüm milletvekilleri olarak alanlarda bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İllerde, halkın bize söylediklerini, problemlerini zaman da çözüm önerilerini de dinlemek istiyoruz. Onları bir rapor halinde il başkanımızla birlikte genel merkezimize ileteceğiz. Ama ekonomi halkın birinci önceliği. Özgürlükler halkın birinci önceliği. Çünkü biliyoruz ki temel hak ve özgürlükler kısıtlandığı zaman hukuk ortadan kalktığı zaman bir ülkenin ekonomisinin gelişmesi mümkün değil. Bu açıdan da baktığımızda bugün gelinen noktada ekonominin bugün gelmiş olduğu noktada çok sürpriz sayılmamalı. Gerçekten vatandaş alamıyor, üretici satamıyor ve dolayısıyla ekonomik çark artık işlemez hale gelmiş. Sanayicisi dertli, tarımcısı dertli, işçisi memuru vatandaşı, herkesi dertli bir ülke haline geldik. Gerçekten artık bu ekonomik tabloyla bu iktidarın, 2028'e kadar gitmesi de mümkün görünmüyor."

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de kentte esnaf, demokratik kitle örgütleri, dernekler ve vatandaşlarla biraraya geldiklerini ifade etti. Başkan Gürbüz, "Başta balıkçılarımız olmak üzere çiftçilerimiz de yani çeltik yapan, tarım yapan, traktörüne mazot alamayan, tarlasına gübre serpemeyen gübre kullanamayan çiftçilerimizin çarşıda, pazarda, özellikle esnafımızın da serzenişleri artık büyük bir öfkeye dönüşmüş durumda. Uzunca bir zamandır giderek derinleşen kriz sadece çalışan emekçileri değil, sadece emeklileri değil, aynı zamanda küçük esnafımızı da büyük esnafımızı da kepenk kapatmaya zorluyor" dedi. Bu krizden çıkılması, bir an önce vatandaşın öfkesine, feryadına bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu kriz, derinleşen ve kronik hale gelen bu kriz yurttaşı her şekilde etkiliyor. Belediyelerden hizmet almak istiyorlar. Belediyenin imkanları daralıyor. Vatandaşımız özellikle 6 aydır devam eden Körfez'deki savaşın krizlerini bir nebze olsun yaz aylarında tam atlattık derken özellikle petrol fiyatlarındaki ve tedarik süreçlerindeki bu olağanüstü süreç kışı nasıl geçireceklerini şimdiden endişeli hale geliyor. Dün ahilik haftası nedeniyle zanaatkarları, esnafımızı dolaştık. 80'inde, 75'inde, 65'inde yani konforlu bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekirken büyüklerimizin, iş yerlerinde torunlarıyla, çocuklarıyla. çalıştıklarını görüyoruz. İşin mutfağında olmasak, biz çalışmazsak üretimi sağlayamayacağımızı ve kirayı ödeyemeyeceğimizi belirtiyorlar. Bu durum ister istemez de bu işsizliğe neden oluyor. Dolayısıyla buna giderek kronikleşen ve derinleşen bu krize çok ivedi bir şekilde çözüm bulmalı. Çözümde bulunmasıyla birlikte vatandaşın yani gelir dağılımının eşit bir şekil şekilde hem çalışan kesime hem emeklilere hem esnaflara toplumun her kesimine paylaşılması gerektiği karısındayım ki bunu çarşıda, pazarda görüyoruz."

"MALİYE BAKANIMIZ AVRUPA'DAKİ ÜLKELERLE ÜLKEMİZİ KIYASLAYACAK DURUMDA"

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da YENİ Parti'nin tüm milletvekilleriyle 81 ilde sahada olduğunu söyledi. Ülkede ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşandığını, bu sıkıntının varlığını konuşmanın artık bir şey ifade etmediğini söyleyen Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Hem üretici hem de tüketici burada bu fiyatlardan şikayet ediyor. Yani bir taraf fiyatlardan şikayet ederken satıcı tarafta fiyatların yüksek olduğunu ancak kendisi için de kendisinin gider kalemlerinde yüksek olması nedeniyle ile onun da kendisine yetmediğini söylüyorsa burada bir yönetimle alakalı, ekonomi politikalarıyla alakalı bir beceriksizlik olduğu muhakkak. Burada ne yapılabilir? Burada bir takım büyük şirketlerin ayrıcalıklı kişilere tanınan vergi aflarının onların cezasız bırakılmasının önüne geçirilerek buradan ülkenin payına düşen paranın adil bir şekilde vatandaşlarımıza bölüştürülmesi gerekiyor. Üreticilerin desteklenmesi, tüketicilerin korunması, tüketicilerin maaşlarının artarken üreticinin de maliyetlerinin artmaması gerekiyor. Birkaç gündür sürekli olarak her gece artık fiyatları artan akaryakıt fiyatları nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Bunu da biliyoruz. Bununla alakalı önlem almak yerine Maliye Bakanımız çıkıp Avrupa'daki ülkelerin yani avro para cinsinden harcama yapıp, maaş alıp harcama yapanlarla ülkemizi kıyaslayacak durumda. En güzel kıyası da dün akşam milletvekillerimiz de bununla alakalı paylaşımlarını yapmışlardı. Bir asgari ücretli Fransa'da aldığı maaşla 700 litreye yakın benzin veya dizel akaryakıt alabiliyorken ülkemizde bu rakam artık 300 litrenin altına oldukça altına inmeye başladı. 240 litrelik rakamlara geldi ve her geçen gün kısılmaya devam ediyor. Burada bizim çözmemiz gereken bu. Vatandaşın mutfağından çalınan kıymanın deposundan alınan akaryakıtın hesabını sormak ve hesabını verebilir bir iktidar kurmak. Bunun için de canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza da hem partimizi hem de parti politikalarımızı anlatarak bu yolun sonunda milletimizi mutlu edecek bir düzene de hep beraber kavuşacağız."