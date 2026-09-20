YENİ Partili vekiller Trabzon'daki saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı - Son Dakika
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YENİ Partili vekiller Trabzon'daki saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı

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YENİ Partili vekiller Trabzon\'daki saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı
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YENİ Parti Trabzon, Samsun ve Sinop milletvekilleri, Trabzon'da iki günlük saha çalışmasının sonuçlarını basın toplantısında aktardı. Sibel Suiçmez, halkın iktidara karşı büyük öfke duyduğunu ve sandıkta ders vermek için beklediğini söyledi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, vatandaş, esnaf, üretici ve sanayicilerle yaptıkları görüşmelerde gündeme gelen sorunları aktardı. Suiçmez, "Gerçekten artık büyük bir öfke var iktidara karşı ve sandığın gelmesini ve sandıkta bu iktidara ders vermek için halk bekliyor" dedi.

YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, partinin Trabzon'da iki gün boyunca gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçları değerlendirildi.

YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına, YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı. İki gün boyunca Trabzon'da sivil toplum kuruluşları, esnaf, sanayi siteleri, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri, temaslarında edindikleri izlenimleri ve tespitleri kamuoyuyla paylaştı.

"YENİ PARTİ'Yİ HALK KURDU"

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Yeni Parti'nin kuruluş sürecinin halkın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyerek, "YENİ Parti'yi halk kurdu. Halk yolda yürürken, gezerken başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere hepimize 'yeni partiyi ne zaman kuruyorsunuz? Yeni parti kurun' diye bize talimat verdi" diye konuştu.

Suiçmez, 81 ilin tamamında, aynı şekilde bir raporlama yapmak üzere il, ilçe örgütleriyle, il başkanlarının, il başkanlığının yaptığı program çerçevesinde büyük bir halk buluşması yaptıklarını belirterek, "İnanın gittiğimiz her yerde esnaf olsun, genç olsun çalışan, çalışmayan olsun, üretici olsun, tüketici olsun, emekli olsun hepsinin bize söylediği 'ne zaman bizi bunlardan kurtaracaksınız?' Bunu Trabzon'da da duyuyorduk. Belki biraz sonra aynı şeylerden bahsedecekler. Gerçekten artık büyük bir öfke var iktidara karşı ve sandığın gelmesini ve sandıkta bu iktidara ders vermek için halk bekliyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN YAŞADIĞI TÜM SORUNLARI NOT ETTİK"

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, pazar yerlerinde vatandaşlar ve esnafla, endüstri ve sanayi bölgelerinde, özellikle Yomra'daki mobilyacılar sitesinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bugün de sanayi sitesinde değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Trabzon'da vatandaşın yaşadığı vatandaşın çözmekle tıkandığı ve kendini çözümsüz olarak gördüğü bütün alanları bir kere cebimize koyduk. Bunları not ettik. Bunlara ilişkin çözümlerimiz parti programımızda elbette ki var. Ama bir ekimde açılacak mecliste ve kurultayımızda vatandaşa sunacağımız politikalarda bölgeye özgü, illere özgü, illerin yaşadıkları durumları net bir şekilde gösterip buna uygun çözümlerimizi de bugün vatandaşımızda birebir olduğu gibi parti politikamızda da dile getireceğiz."

"MAZOT FİYATLARININ ARTIŞI BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ"

Artan mazot fiyatlarının balıkçılık sektörünü etkilediğini dile getiren Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Dünyada mazot artışı oluyor ama sosyoekonomik anlamda gelir seviyesi yüksek ülkelerde bu etki fazla etkilemiyor. Bakanlarımız işte bir Almanya'yla bir Avrupa'yla bir yerle bizi kıyaslıyor ama Türkiye'de asgari ücretin belli olduğu emekliliğin maaşının yani geçinme seviyesinin altında olduğu hatta komik bir rakama indiği bir ev kirasından daha düşük bir emekli maaşı alan emeklilerimiz adına her bir liralık mazot artışının Türkiye'de neler yaratabileceğini bu vatandaş bize söylüyor. Eskiden şunu rahatlıkla söyleyeyim. Türkiye'yi gezerken, köyleri, sanayiyi, esnafı gezerken hep biz anlatırdık. Hatta sandalyenin üzerine çıkıp da kendimizi ifade etmek için bağıra bağıra konuşurduk. Ama Trabzon'da şunu gördüm. Bize bir kelime düşmüyor. Vatandaş özellikle esnafı, sanayisi bizi hiç konuşturmadı. Çünkü o kadar dolmuşlar, dertliler ki Türkiye'nin ekonomik yapısı ve sosyal anlamda bu gerilemeye kendi artık noktayı koymuşlar."

Kaynak: ANKA
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