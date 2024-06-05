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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olarak yoluna devam ediyor"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olarak yoluna devam ediyor ve adım adım adım iktidara doğru yürüyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çankırı ve Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yenikent beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'ne geçen Yenikent belediyesini ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geçen Erbakan, ilk olarak kendisini karşılayan partililerle buluştu. Partisinin Hanönü İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Erbakan, esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden ve partisine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Erbakan, Hanönü ilçe meydanında vatandaşlara seslendi.

"Paylaşımda adalet yok, imkan var, kaynak var ama bu kaynaklar canavarlara veriliyor"

Hanönü'de partisine gösterilen destek için teşekkür eden Erbakan, "Cenab-ı Allah hep birlikte çok daha büyük başarıları, çok daha büyük zaferleri yaşamayı, Hanönü'de, Kastamonu'da milli görüş sancağını layık olduğu yere taşımayı bizlere nasip eylesin. Bu sonucun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Yeniden Refah Partimizin temsil ettiği milli görüş davamızın bereketidir. Hanönü'de yüzde 31'in üzerinde oy aldık. Türkiye geneli belediye meclis üyeliği seçimi ortalamamız yüzde 7, 32 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy aldık. 200'den fazla ilçede yüzde 10'un üzerinde oy aldık. Türkiye genelinde 63 belediye kazandık, 3 milyonun üzerinde oy aldık. Bütün bu başarılar ve bu sonuçlar, Hanönü'nde elde ettiğimiz bu sonuç da dahil olmak üzere başta davamızın bereketiyle, ikinci sebep fedakar dava erlerinin, teşkilatlarımızın, burada ilçe başkanımızın, belediye başkan adayımızın canını dişine takarak yapmış olduğu mücadele, yapmış olduğu çalışma, alın teridir. Medya gücü olmadan, para olmadan, hazine yardımı olmadan, dış güçlerin desteği olmadan, holding patronlarının desteği olmadan, iktidar gücü olmadan, bütün yokluklara rağmen dava erleri fedakar bir şekilde gayret ettiler ve Cenab-ı Allah böyle bir sonucu lütfetti. Diğer çok önemli bir sebep de milletimizin feraseti ve milletimizin milli görüşe duyduğu özlem. Bütün bu gerçekleri bilen, hatırlayan ve özlem duyan bu millet, kurtuluşun adresi olarak milli görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partisi'ne yöneldi. Yüzde 2.9 olan oyumuzu 11 ay içerisinde yüzde 7'ye çıkardı. Oylarımız bu sebeplerden dolayı arttı. Davamızın bereketi, dava erlerinin gayreti ve milli görüşe duyduğu özlem, parayla, havayla, iktidar gücüyle, dış güçlerin oyunuyla, zorlamayla, baskıyla bu sonuç elde edilmedi. Bu üç sebepten dolayı elde edildi. Şimdi yapacağımız şey milletimizi kapı kapı, ev ev, şahıs şahıs gezerek davamızı anlatmak, Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü anlatmak ve bununla beraber kazanmış olduğumuz 63 belediyede ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle de milletimizin gönlüne girmek. 2028 yılında milli görüşü iktidara taşımak neden önemli? Çünkü sadece belediyecilikle çözülemeyecek sorunlarımız var. Türkiye'de emekli maaşı 10 bin lira, açlık sınırı 20 bin lira, Türkiye'de yoksulluk sınırı 60 bin lira, asgari ücret 17 bin lira. Bu hesapla halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i aç. Devlet, özel sektör, vatandaş, hane halkı hepsi boğazına kadar bankalara borçlanmış. Dış güçlere borçlanmış, adeta köle gibi bu borcun ve bu borç faizinin altında eziliyor" dedi.

"İsraf önlenecek, imtiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumlar kesilecek, denk bütçe yapılacak, faize giden trilyonlar kesilecek"

Milli görüş bereketine yeniden ulaşılmasının Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesiyle olacağını söyleyen Erbakan, "İsraf önlenecek, imtiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumlar kesilecek, denk bütçe yapılacak, faize giden trilyonlar kesilecek. Çünkü teknikçi olmadan faize giden bu parayı kurtaramazsın ve yine 54. hükümette Erbakan Hocamızın yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle kaynak üretilecek, borçsuz, zamsız, vergisiz Cenab-ı Allah Türkiye'ye sayısız nimetler vermiş. Dünyanın en önemli madenlerinden bir tanesi bor madeni var. Dünyadaki bütün borun yarıdan fazlası Türkiye'den çıkıyor. Bununla beraber güneş enerjisi Cenab-ı Allah en kıymetli güneşi bize vermiş. Bizim güneşimizin üçte biri, dörtte biri kadar güneşe sahip olan Almanya'da bizim kaç katımız güneş enerjisi santralleri bulunuyor. Bunun gibi daha pek çok kaynaklar harekete geçirilecek. Dış borç almadan zamla, vergiyle, milletin suyunu çıkartmadan, satıp yok etmeden, kaynak üretilecek, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan parayla israftan, kurtarılan parayla faizden, kurtarılan parayla ve bu milli kaynak paketleriyle oluşturulacak kaynakla dar gelirlinin alım gücü, refah seviyesi arttırılacak. O bolluk ve bereket dönemini yeniden yaşamak istiyorsak aynı zihniyeti, yani milli görüşü yani onun temsilcisi olan Yeniden Refah Partimizi iktidara taşımamız lazım. İnşallah bu gerçekleşir. Milletimizin teveccühü, üye sayılarımız sahadaki atmosfer bunu açık bir şekilde gösteriyor. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olarak yoluna devam ediyor ve adım adım adım iktidara doğru yürüyor" diye konuştu.

"Paylaşımda, yargıda, yönetimde adaleti tesis edeceğiz"

Paylaşımda adaleti tesis edeceklerini belirten Erbakan, "Yargıda adaleti tesis edeceğiz, yönetimde adaleti tesis edeceğiz. Bizim inancımız sadece namaz kılmak, umreye gitmek, hacca gitmek, başını örtmek, tesbih çekmek demek değil. Bizim inancımızın temeli adaleti tesis etmek, kul haklarını korumak demek. Bugünkü sistemde kul hakları da çiğneniyor, adalet ortada yok. Paralar faize gidiyor, bir avuç imtiyazlı holdinglere gidiyor, israfa gidiyor, kur korumalı mevduata gidiyor. Esnafa, çiftçiye, köylüye, dar gelirliye para kalmıyor. Böyle adalet olmaz. Paylaşımda adalet sağlanacak, yönetimde adalet sağlanacak ve yargıda adalet sağlanacak" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, konuşmanın ardından Sinop'un Boyabat ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.