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Yenimahalle Belediye Başkanı, cami ve cemevi inşaatlarını denetledi - Son Dakika
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Yenimahalle Belediye Başkanı, cami ve cemevi inşaatlarını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Macun Mahallesi Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nin inşaat çalışmalarını denetledi. Başkan Yaşar, her vatandaşın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ve ibadetlerin sağlam, temiz ve güvenli ortamlarda yapılmasını sağlamak için cami ve cemevlerini yeniden yapıyoruz dedi. Ayrıca, Pir Sultan Abdal Cemevi'nde toplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler ve kütüphane bulunacak. Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ise bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak ve yanında taziye evi ve revak alanı yer alacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı, cami ve cemevi inşaatlarını denetledi
04.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:18
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatında sona gelinen Macun Mahallesi Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılan inşaat çalışmalarını denetledi.

Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nin vatandaşların istekleri doğrultusunda yeniden yapım kararı alındığını belirten Başkan Yaşar, "Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın her vatandaşımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Yenimahalle kardeşliğin ilçesidir. Vatandaş ibadetini sağlam, temiz ve güvenli ortamlarda yapsın istedik ve yıpranmış, zamana yenilmiş camii ve cemevimizi yeniden yapıyoruz" dedi.

"EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Yenimahalle'de 15 yıldır eşit hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirten Yaşar, "İlçemizde her vatandaşımızın vergilerini kullanan bir kurum olarak her inanca eşit hizmet götürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'nin gelişimi için çalışıyoruz. Vatandaşın talepleri doğrultusunda Ergazi ve Macun mahallelerinde yıpranan cami ve cemevinin yenilenmesi işlemini gerçekleştirdik. İnşaat çalışmalarında sona yaklaştığımız iki ibadethanemizin de yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İBADETHANELERE MODERN DOKUNUŞ

Batıkent'te 2 bin metrekare inşaat alanına sahip Pir Sultan Abdal Cemevi, 2 kattan oluşurken, içerisinde toplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler ve kütüphane bulunacak.

2 bin 269 metrekare arsa alanı olan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Cami ise bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak. Cami yanında da taziye evi ve revak alanı yer alacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediye Başkanı, cami ve cemevi inşaatlarını denetledi - Son Dakika


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