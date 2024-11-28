Yenipazar\'da 40. Geleneksel Deve Güreşi Festivali İçin Hazırlıklar Sürüyor

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 1 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 40. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Malik Ercan, güreşin ücretsiz olduğunu belirterek tüm vatandaşları davet etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın himayesinde yapılacak olan Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar sürüyor. Belediye Başkanı Malik Ercan'ın da İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özaslan ve DEGÜF Başkanı Mehmet Sümer ile yerinde inceleme yaptığı hazırlıklar kapsamında saha düzenlemeleri devam ederken, seyircilerin rahatça güreşleri izleyebilmesi için çalışmalar sürüyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden yaklaşık 120 devenin katılacağı deve güreşine katılım ise ücretsiz olacak.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "İlçemiz için önemli bir kültür etkinliği deve güreşi. Bunun sürmesini elimizden geldiği kadarıyla sağlayacağız. Deve güreşi sahamızda Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Yenipazar Belediyemiz ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda bizlere her zaman destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel güreşleri misafirlerimize izleteceğiz. Yaklaşık 120 devenin katılımıyla gerçekleşecek olan güreşimiz ücretsiz. Tüm güreş severleri 1 Aralık Pazar günü güreşimize davet ediyorum" dedi. - AYDIN