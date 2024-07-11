Yenişehir Belediye Başkanı YESAŞ ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı YESAŞ ile İlgili Açıklama Yaptı

Yenişehir Belediye Başkanı YESAŞ ile İlgili Açıklama Yaptı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan YESAŞ ile ilgili haberlere yönelik açıklama yaptı. Başkan Özel, YESAŞ'ın iflas durumunda olduğunu ve ağır bir borç yükü altında olduğunu belirtti. Ayrıca, YESAŞ'ın hisselerinin bir kısmının YOSAB'a devredileceğini ve bu adımın şirketin mali yapısını güçlendirmek için atıldığını söyledi.

11.07.2024 11:00  Güncelleme: 11:03
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son zamanlarda sosyal medya ve bazı haber siteleri üzerinden YESAŞ'a yönelik haberlere yönelik bir açıklama yaptı. Başkan Özel, "Bizler, ya YESAŞ'ın iflas bayrağını çekecektik ya da YESAŞ'ı, ayağı kaldırarak kaliteli bir şekilde halkımızın hizmetine sunmaya devam edecektik. Amacımız YESAŞ'ı korumak ve güçlendirmek. Bizler YESAŞ'ı ayağa kaldırmayı seçtik" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ'ın satılacağına dair çıkan haberlere yönelik bir açıklama yaptı. Haberlerin YESAŞ'ın ve Yenişehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine zarar vermek için yapıldığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Bu durumdan dolayı siz değerli hemşehrilerimle gerçekleri tekrar paylaşma gereği hissediyorum" diyerek YESAŞ ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

"Ağır borç yükü altında"

31 Mart 2024 itibarıyla YESAŞ'ın vergi, SGK, piyasa borçları, senetli borçları ve kıdem tazminatı borçlarının toplamda 15 milyonun üzerinde olduğunu belirten Başkan Ercan Özel, "YESAŞ, halkımızın temel gıdası olan ekmeği kaliteli ve ucuza üretmek için kurulmuş ve bugüne kadar büyük bir özveriyle hizmet veren bir belediye şirketimizdir. Ancak, son dönemde mali yapının iyi yönetilememesinden dolayı ağır bir borç yükü altına girmiştir" dedi.

"YESAŞ iflas konumunda"

Başkan Özel, "15 Şubat, 26 Şubat ve 20 Mart 2024 tarihlerinde emekli olan personellerimizin kıdem tazminatları geçtiğimiz dönem ödenmemiştir. Toplam da 1 milyon lirayı aşkın kıdem tazminatı ödenmesi yapılması gerekirken ne yazık ki, bu içler acısı durumdan dolayı ödemeler yapılmamıştır. Bu borçlar, şirketin çalışanlarına olan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından da önemlidir. YESAŞ'ın 2 milyon TL'yi geçen ciddi anlamda esnaflarımıza piyasa borçları vardır. Şirketin un tedarikçilerine olan senetli borçları toplamda 3 milyonu geçmektedir. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan incelemede, YESAŞ'ın Türk Ticaret Kanunu'na göre iflas konumunda olduğunu üzülerek tespit ettik. Mali olarak şirketin sürdürülebilirliği ciddi tehdit altına girmiş olduğunu, yapılan incelemelerden sonra maalesef görmüş olduk" şeklinde konuştu

"Amaç marka değerini korumak"

Ekmeğe zam yapılsa bile geçmiş döneme ait borçların ödenmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, sermaye artırımı olmadan bu yükün altından kalkılmasının imkansız olduğunu söyledi. Başkan Özel, "Sermaye artırımındaki amaç YESAŞ'ı ayağı kaldırmak ve marka değerini korumaktır. Emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarını ödeyebilmektir. Çalışanlarımızın maaşlarını gününde ve tam olarak karşılayabilmektir. Halkımızın kaliteli ekmeği ucuza temin edebilmesini sağlamaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf yine Yenişehir Belediyesi'nde"

YESAŞ'ın ya iflas edeceğini ya da YESAŞ'ı, ayağı kaldırarak kaliteli bir şekilde hizmetine sunmaya devam edeceğini belirten Başkan Özel, "1981 yılında kurulan YESAŞ'ın kuruluşunda yüzde 51 hissesi Yenişehir Belediyemize aitti. Günümüzde hisselerinin yüzde 94,6'sı belediyemize ait. Şimdi ise YESAŞ'ın Belediyemize ait olan yüzde 43,6'lık hissesini belediyemizin diğer kuruluşu olan YOSAB'a devretmeyi planlamaktayız. Bu devir işlemine rağmen, YESAŞ'ın yüzde 51'lik hissesi belediyemizde kalacak, tasarruf yetkisi yine Yenişehir Belediyemizde olacaktır. Bu adım, YESAŞ'ın mali yapısını güçlendirmek, gelecekteki yatırımlarını gerçekleştirebilmek, personelimizin maaşlarını ve piyasa borçlarını zamanında ödeyebilmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak için önemli bir girişimdir" şeklinde konuştu.

YOSAB'ın sahip olacağı hisselerin satılıp satılamayacağına da açıklık getiren Başkan Ercan Özel, "Hazırlanacak olan devir sözleşmesinde YOSAB'ın sahip olacağı hisselerin öncelikli alış hakkı yine Yenişehir Belediyesi'nde olacak şekilde sözleşmeye kesin bir hüküm konulacaktır. Zaten YOSAB'ın yönetim kurulu Yenişehir Belediye Meclis Üyelerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla tasarruf yine Yenişehir Belediyesi'ndedir. YESAŞ'ın satılacağı yönündeki söylentiler tamamen asılsız, belediyemize ve yöneticilerine zarar vermeye yöneliktir. YESAŞ'ın hisselerinin bir kısmının YOSAB'a devri ile ilgili her konu, şeffaf belediyecilik anlayışıyla canlı yayınlanan Belediye Meclisi'mizde gündeme getiriliyor ve tüm açıklığıyla aylardır konuşuluyor. Bu konu ile ilgili kurulan komisyonlarda ortak akıl çerçevesinde hareket edilmektedir. Belirlenen ihale ve değer tespit komisyonlarında diğer partilerden de halkımızın desteğiyle seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarımız görev yapıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle halkımızdan rica ederiz" diye konuştu.

Başkan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz istiyoruz ki, geçmiş dönemde emekli olan personelimizin tazminatlarını ödeyebilelim. Buna niye itiraz edilsin ki?

Yine biz istiyoruz ki, şu anda iflas durumunda olan YESAŞ'ı ayağa kaldıralım. Bundan niye rahatsız olunur ki?

Yine biz istiyoruz ki, her ay çalışanlarımıza maaşlarını zamanında ve tam ödeyelim. Bunu kim istemez ki?

YESAŞ'ın büyümesine ve gelişmesine, çalışanların maaşlarının ödenmesine, emekli olanların kıdem tazminatların karşılanmasına karşı çıkanlar elbette olacaktır. Bu olumsuz yaklaşımları da vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Ama bizler, halkımızın bize vermiş olduğu güçle YESAŞ'ı ayağı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Takdir siz değerli halkımızındır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı YESAŞ ile İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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