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Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi - Son Dakika

Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi

11.12.2021 11:07
Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi canlandırılıyor.

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadisi canlandırılıyor. Kütahya'nın Sofça köyü yakınlarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi, açılış için gün sayıyor. 2 milyon 860 bin TL'ye mal olan merkez, vadinin tanıtılmasında yerli ve yabancı turistlere büyük katkı sağlayacak.

Sofça köyü sınırları içerisinde yer alan merkezin artık son rutuşlarının yapıldığını kaydeden muhtar Aliekbir Yiğit, "Kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahyamızda yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesine başlanan Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezimiz (Karşılama Merkezi) önümüzdeki günlerde Eskişehir-Kütahya karayolunda hizmet vermeye başlayacak. Yerli ve yabancı turistler, ilk olarak Frigya Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezine uğrayacak. Daha sonra da karayolu ile vadiyi ve Kütahya'nın kültür sanat, kültür ve doğal zenginliklerini gezebilecekler. Karşılama merkezi ile ilgili geniş kapsamlı ayrı bir de proje var. Onun çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çevre düzenlemesinin ardından hizmete sunulacak olan merkez, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi
Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi
Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi

Türk Lirası, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerli ve yabancı turistler için karşılama merkezi - Son Dakika


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