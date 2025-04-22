Yeşilyurt\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Yeşilyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 ile 18.00 arasında Malatya Park AVM'de gerçekleşecek kutlama etkinliklerinde, 'Sıfır Atık' temalı 'Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması' ödül töreni ve sergi açılışı da yapılacak.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet programında yer alan etkinlikler çerçevesinde animasyon gösterileri, yüz boyama stantları, sosyal ve sportif aktivitelerin yanı sıra halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, badminton, langırt, çarkıfelek, dark, kukla, tiyatro ve tekvando gösterileriyle çocuklara unutulmaz anlar yaşatılması hedefleniyor. Etkinlikte sahne alacak olan İnönü Üniversitesi Akademik Çocuk Korosu ise söyleyeceği şarkılarla çocuklara bir müzik ziyafeti sunacak. Çocuklar için kurulacak oyun alanlarında eğlenceli yarışmalar düzenlenecek olup, gün boyu horoz şekeri ve pamuk şekeri ikram edilecek.

'Sıfır Atık' yarışmasında ödüller sahiplerini bulacak

Bu arada kutlama etkinliklerinde Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen, 37 ilkokul ile 24 ortaokuldan toplam 137 sıfır atık projesinin yer aldığı 'Sıfır Atık' temalı 'Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması' ödül töreni yapılacak. Yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı, iki gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışı ise etkinlikler sırasında yapılacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tüm çocukları 23 Nisan kutlama programı, ödül töreni ve sergi açılışına davet etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna uygun olarak düzenlenecek çocuk şenlikleriyle bayramı çocuklarla birlikte doyasıya kutlayacaklarını ifade eden Başkan Geçit, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü, minik hemşerilerimiz için unutulmaz kılmak istiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacağız. 23 Nisan Çarşamba günü saat 14: 00'da başlayacak şenliklerde sahne gösterilerinden tekvando gösterilerine, yüz boyama alanlarından kukla gösterilerine kadar birbirinden renkli ve heyecanlı etkinlikler düzenleyeceğiz. İnönü Üniversitesi Akademik Çocuk Korosu tarafından düzenlenecek müzik şöleniyle bayramı bayram tadında yaşayacağız. Etkinliklerimiz içerisinde ayrıca 'Sıfır Atık' temalı 'Atık Malzeme' Yarışmasının ödül töreni ile serginin açılışını da yapacağız. Tüm çocuklarımızı renkli ve keyif dolu etkinliklerimize bekliyoruz." dedi. - MALATYA