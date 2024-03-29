Yeşilyurt'tan Gazze'ye Ramazan Kolisi Yardımı - Son Dakika
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Yerel

Yeşilyurt'tan Gazze'ye Ramazan Kolisi Yardımı

Yeşilyurt\'tan Gazze\'ye Ramazan Kolisi Yardımı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan okullarda başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yaklaşık 3,5 milyon TL, Kızılay aracılığı ile İsrail ablukası altındaki Gazze'ye Ramazan kolisi olarak yollanacak. Kampanyaya öğrenciler, öğretmenler ve veliler destek verdi.

29.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan okullarda başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yaklaşık 3,5 milyon TL, Kızılay aracılığı ile İsrail ablukası altındaki Gazze'ye Ramazan kolisi olarak yollanacak.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Yeşilyurt Şubesi iş birliğinde ilçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında Gazze'deki Müslümanlar için yardım kampanyası düzenlendi. Ramazan ayında da devam eden kampanyaya kimi öğrenci harçlığını verdi kimisi yarışmalardan kazandığı ödülü. Ailelerinde desteği ile zekat ve fidyelerin de verildiği kampanya sonucunda elde edilen yaklaşık 3,5 milyon TL Kızılay aracılığı ile Gazze'deki sivillere Ramazan Kolisi olarak yollanacak.

Toplanan yardımlar, Yeşilyurt Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen tören ile Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Tevfik Gören'e teslim edilerek Filistin'e ulaştırılması sağlanacak.

Törene katılan Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İsrail zulmü altında soykırıma uğrayan Filistinli Müslümanlar için bir nebze de olsa destek olabilme adına böylesi bir kampanyayı yürüten öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Asrın felaketini yaşayan bir ilçe olarak Türkiye'deki 30 ilden daha fazla yardımın toplandığını belirten Bakır, yardımların biran önce Gazze'deki sivillere ulaştırılması temennisinde bulundu.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'de, emeği geçenlere teşekkür ederek İsrail'in soykırımın biran önce bitmesi dileğinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt'tan Gazze'ye Ramazan Kolisi Yardımı - Son Dakika

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