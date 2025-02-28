Yıldırım Belediyesi'nden 28 Şubat Anma Programı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden 28 Şubat Anma Programı

Yıldırım Belediyesi\'nden 28 Şubat Anma Programı

Yıldırım Belediyesi, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Programda milletin birliğine ve demokrasiye yapılan saldırılar ele alınırken, konuşmaların ardından müzik ve sanat performansları gerçekleştirildi.

28.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:36
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Yıldırım Belediyesi, postmodern darbenin yıl dönümünde '28 Şubat anma programı' düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, 28 Şubat 1997'de milletin birliğine, iradesine demokrasiye gerçekleştirilen postmodern darbeyi, o günlerde verilen hak ve özgürlük mücadelesini Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ele aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ve çok sayıda davetli katıldı.

Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Halime Kökce'nin gerçekleştirdiği programda Gazeteci Yazar Nasuhi Güngör ve Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmaların ardından Eşref Ziya ezgileri ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir'in gösterisi de büyük beğeni topladı.

28 Şubat'ın alelade bir olay olmadığını, milletin birliğine ve iradesine, Türk Demokrasi'ne yönelik karanlık bir darbe olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "O günlerde millete layık görülen zulmü, planlayanlar, uygulayanlar ve alkışlayanlar, bu karanlık günlerin bin yıl süreceğini söylemişlerdi. Ancak bu aziz millet henüz son sözünü söylememişti. Millet kendisine zulmedenleri, namlusunu kendisine çevirenleri hak ettikleri yere, tarihin çöplüne göndermesini bildi" dedi.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Bu aziz milletin bünyesi artık darbeleri kaldırmıyor. 28 Şubat'ta ve 2007'de denediler olmadı. En son 15 Temmuz'da milletimiz, bu karanlık odakların antidemokratik yollarla bir sonuca ulaşmayacaklarını kati ve açık şekilde bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

28 Şubat'ı yaşayan biri olarak programa iştirak ettiklerini söyleyen programın moderatörü, Gazeteci Halime Kökce, 90'ların Türkiye'de 28 Şubat darbesine giden yıllar olduğunu ifade etti.

Gazeteci Nasuhi Güngör, "Türkiye'de bu acıların yaşanması için bir zeminin var olduğunu düşünüyorum. Yaklaşan 28 Şubat varsa onu anlatmaya geldim. Uyanık olmak, teyakkuzda olmak ve eksiklerimizi gözden geçirmek gerekiyor. Ertesi gün başka şekilde olabilecekler için tedbirli olunması gerekiyor. Allah bizlere bir daha böyle dönemler yaşatmasın" sözlerini kaydetti.

Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş ise konuşmasında, 28 Şubat darbesini yapanların daha sonra devleti ekonomik ve sosyal alanda ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "28 Şubat dönemi, başörtüsüne, dindarlara ve hükümete zulüm yapılan bir dönemdir. Darbeler dış kaynaklı müdahalelerdir. Bundan 40 yıl önce istedikleri zaman hükümeti düşürüp, ekonomimizi çökertip, istediği zaman darbe yaparak ülkeyi fetret devrine sürükleyebiliyorlardı ancak bu Milletin özünde bulunan sağlam değerler 15 Temmuz'da buna engel olmuştur" şeklinde konuştu.

Program, Başkan Yılmaz ve misafirlerin, Barış Manço Kültür Merkezi fuaye alanında 28 Şubat'ın hafızalardan silinmeyen fotoğraflarının yapay zeka ile canlandırılmasıyla oluşmuş bir dijital sergi ziyareti ve Grafiti Sanatçısı Fatih Palaz'ın grafiti performansı ile "Hakimiyet Milletindir" sözlerini yazıya dökmesiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden 28 Şubat Anma Programı - Son Dakika

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