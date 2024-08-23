Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun mesai harcadı - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun mesai harcadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun mesai harcadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Yerel sorunlara çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştiren Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekilleriyle de bir araya geldi. Ayakkabıcılar Odası, okul ve dernek ziyaretleri gerçekleştiren Yılmaz, sorunları dinleyerek çözüm önerileri geliştirdi.

23.08.2024 13:26  Güncelleme: 13:27
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sabahın erken saatlerinde başladığı mesaisini, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü.

Tüm gün boyunca Şehitkamil'in farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Başkan Umut Yılmaz, yerel sorunlara çözüm üretmek için yoğun çaba harcadı. Başkan Yılmaz, sorunları yerinde dinledi ve çözüm önerileri geliştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, burada il başkanlığı yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Ayakkabıcılar Odası ziyareti

Toplantı sonrası ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Başkan Umut Yılmaz'ın ilk durağı Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Oda Başkanı Mehmet Emin İnce ile bir araya gelen Yılmaz, sektördeki son durum hakkında bilgi aldı ve ayakkabı üreticisi emekçilerin sorunlarını dinledi. Başkan Yılmaz, işçilerle birlikte çalışarak, ayakkabı üretti.

Eğitime destek

Eğitim alanında incelemelerde bulunmak üzere Mehmet Cevdet Urgan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi tarafından okulda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Eğitimin toplumun temeli olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı, Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi oldu. Burada dernek üyeleri ve yurttaşlarla buluşan Yılmaz, Alevi kültürünün zenginliğine vurgu yaparak, toplumsal birlik ve beraberlik mesajları verdi. "Gaziantep'te her kesimle iç içe olmaya, onların taleplerini dinlemeye ve birlikte çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz," diyen Yılmaz, Alevi toplumunun kültürel mirasını koruma ve yaşatma konusunda belediyenin desteğinin süreceğini kaydetti.

Tilkiler Köyü Dayanışma Derneği ziyareti

Günün ilerleyen saatlerinde Tilkiler Köyü Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, dernek üyeleriyle sorunlarını ve gelecekteki projeleri değerlendirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun mesai harcadı - Son Dakika


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