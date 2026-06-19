Sınav önlemleri nedeniyle meydanlarda maç yayını etkinlikleri iptal - Son Dakika
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Sınav önlemleri nedeniyle meydanlarda maç yayını etkinlikleri iptal

Sınav önlemleri nedeniyle meydanlarda maç yayını etkinlikleri iptal
19.06.2026 11:55  Güncelleme: 12:00
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İzmir Valiliği, 20-21 Haziran'daki YKS öncesi gürültü ve ulaşım engeli oluşturacak etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'da planlanan Türkiye-Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal etti.

İzmir Valiliği 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle aday ve görevlilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşımını engelleyebilecek ve gürültü kirliliğine neden olacak etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan bu önlemler kapsamında 20 Haziran'da dev ekrandan yayınlanacağı duyurulan Türkiye- Paraguay futbol karşılaşmasına ilişkin etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İzmir Valiliği ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla, adayların ve görevlilerin zamanında sınav binalarına ulaşımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekti ve sınav binalarının bulunduğu bölgelerde konser, sosyal etkinlikler, bakım onarım çalışması gibi nedenlerle çevre ve gürültü kirliliğine meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı. Alınan bu önlemler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 Haziran günü saat 06.00'da Türkiye ve Paraguay milli futbol takımları arasında oynanacak karşılaşma için planladığı Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca'da dev ekrandan maç yayını etkinliği iptal edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sınav önlemleri nedeniyle meydanlarda maç yayını etkinlikleri iptal - Son Dakika

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