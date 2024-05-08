Yoksullukla mücadele eden yaşlı kadın evden çıkarılmak istiyor - Son Dakika
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Yerel

Yoksullukla mücadele eden yaşlı kadın evden çıkarılmak istiyor

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Osmaniye'de yaşayan ve KOAH hastası olan Gülseren Toprak, yoksullukla mücadele ederken ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendiğini belirterek yardım istedi. Aylık 1250 lira sosyal destekle yaşamaya çalışan Toprak, sadece askıda ekmekle geçindiğini ve destek olacak kimse olmadığını söyledi.

08.05.2024 14:31
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de eşinden ayrılan ve KOAH hastası kızıyla birlikte yaşayan 64 yaşındaki Gülseren Toprak, yoksullukta mücadele ederken bir de ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendiğini belirterek yardım istedi. Aylık 1250 lira sosyal destekle yaşamaya çalıştığını söyleyen Toprak, "1 tane domates, 1 tane salatalık aldım. Sadece 1 tane ezik bir domates alabildim. Askıda ekmek ile geçiniyorum. Evden çıkmam gerektiği için de destek olacak kimsem yok, durumum da yok. Sadece devletten el uzatıp bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde KOAH hastası kızıyla birlikte yaşayan 64 yaşındaki Gülseren Toprak, ev sahibi tarafından aylık 5 bin lira kirası olan evinden 15 Mayıs'ta çıkarılacağını ifade etti. Ayda bin 250 lira aile sosyal destek parası aldığını bu paranın yetmediğini anlatan yaşlı kadın, hem yoksullukla hem de evden çıkarılma problemiyle mücadele ettiğini belirterek yardım istedi.

"EV SAHİBİ EVİNDEN ÇIKARTIYOR"

Gülseren Toprak şöyle konuştu:

"Ben eşimden ayrıldım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası kızımla birlikte oturuyorum. Evim kira. Sadece aile sosyal destek parası ile geçiniyorum. Onun 600 lirasını elektriğe veriyorum, geri kalanda bana yeterli değil. Beni ayın 15'inde (Mayıs) evinden çıkartıyor ev sahibi, kardeşim oturacak diye. Ramazan'da başkalarının yardımıyla ödedim. Şu anda yardımlar Ramazan bittikten sonra kesildi. Hipertansiyon hastası, bel fıtığı, boyun fıtığı rahatsızlığım var, dizlerimde kireçlenme var. Çalışacak durumda değilim. Annemin bakım parasıyla geçiniyordum daha önce, annemde 1 seneyi geçti rahmetli oldu. O yüzden mağdur durumdayım şu anda.

"1 TANE EZİK DOMATES ALABİLDİM"

Aile destek parası bin 250 lira. Elektrik parası veriyorum, 600-700 lira, yaktığım şeye miktara göre. Aile destekten kalan 700 lirayı da ekmek, biraz kahvaltılık için ayırıyorum başkada onun dışında hiçbir şey alamıyorum. 1 tane domates, 1 tane salatalık aldım. Sadece 1 tane ezik bir domates alabildim… Peynir, zeytin hiç bir şey alamadım. Sadece askıda ekmek ile geçiniyorum. Evden çıkmam gerektiği için de destek olacak kimsem yok, durumumda yok. Sadece devletten el uzatıp bana yardımcı olmasını istiyorum. Ben dışarıda sokakta mı kalayım?"

Yoksullukla mücadele eden yaşlı kadın evden çıkarılmak istiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yoksullukla mücadele eden yaşlı kadın evden çıkarılmak istiyor - Son Dakika

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