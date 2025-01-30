Yozgat Belediye Başkanı Arslan: Yarım Kalan İnşaatları Tamamlamak İçin Çalışmalara Başladık

Yerel

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Partili eski Belediye Başkanı Celal Köse döneminde TOKİ ve İller Bankası desteği ile yapımına başlanan ancak yerel seçimden sonra durdurulan inşaatları tamamlamak istediklerini, ancak inşaatların geçici kabullerinin yapılıp kendilerine teslim edilmesi yönündeki taleplerine yanıt gelmediğini söyledi. Arslan, şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı inşaatında belediye işçilerinin çalışmalara başladığını, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesiyle ilgili de Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir merkezinde AK Partili eski Belediye Başkanı Celal Köse döneminde projelendirilerek TOKİ ve İller Bankası desteğiyle yapımına başlanan, ancak yerel seçimin ardından durdurulan inşaatları tamamlamak için talepte bulunduklarını belirtti ve inşaatlarla ilgili detaylar hakkında bilgilendirmede bulundu. Arslan, İller Bankası kredisi kullanılmak suretiyle başlatılan belediye hizmet binası önündeki Cumhuriyet Parkı inşaatının yaklaşık 32- 34 milyon lira maliyetle ihale edildiğini, şu ana kadar yaklaşık 14-15 milyon lira civarında müteahhide ödeme yapıldığını aktardı.

"Malzemeleri müteahhittin getirmesi şartıyla belediyemiz işçilerince işin işçilik tarafını üstlendik"

Arslan, şehrin merkezinde bulunan inşaatın biran önce tamamlanmasını istediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Belediyemizin önünde, şehrin merkezinde uzun süredir bir mezbelelik halinde duran bir park. Aslında son derece güzel, insanlarımızın huzurlu vakit geçirdiği, emeklilerimizin huzurlu vakit geçirdiği, ailelerin huzurlu vakit geçirdiği bir paktı ama bana göre gereksiz bir şekilde tahrip edildi, yıkıldı ve yenisi yapılmak üzere ihale edildi. Biz göreve geldiğimizden bu tarafa 9 aydır, daha önce ihalenin yapılmış olduğu müteahhitle ciddi sorunlar yaşadık ve bir türlü bir ortak noktaya gelip, buranın bitirilmesi noktasında ciddi bir adım atamadık. Belediyemizin ihmalinden ya da görev bilmezliğinden kaynaklanmıyor tamamen daha önce yapılmış olan, önceki dönemde yapılmış olan ihalenin tekniği ile ilgili bir konuydu. Geldiğimiz noktada müteahhitle bir orta yol bulmaya çalışıyoruz, kısmen de bulduk. O da bize çalışacağını, burayı kısa süre içerisinde tamamlayacağını ifade etti. Biz de bu çalışmalara katkı sunmak açısından, biraz daha hızlanmasını sağlamak açısından, malzemeleri müteahhidin getirmesi şartıyla belediyemiz işçilerince işin işçilik tarafını üstlendik, inşallah kısa süre içerisinde bu mezbeleliği ortadan kaldırmak istiyoruz ama dediğim gibi bugün buranın bu hale gelmesinin sebebi bizim dönemdeki yapılan ihmal ile ilgili değil, daha önceki yapılan ihalenin tekniğiyle, müteahhidin biraz da vurdumduymazlığı ile ilgili bir konuydu, bundan sonra gidereceğiz. Belediyemiz işçileri gerekli çalışmaları yapmaya başladı, işin yapılma şekli de dediğim gibi kısmen müteahhittin malzemeleri alması ve işçiliği de bizim belediyemizin işlerinin yapması şeklinde devam edecek."

Tuvalet yerine dijital merkez

Projede yer alan park içerisindeki tuvalet binasını tadilat yaparak, dijital merkeze dönüştürdüklerini aktaran Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Burada yapılan iki tane bina var, ne amaçla yapıldığı da çok belli değil ama üst tarafta tuvalet olarak düşünülmüş bina vardı, biz onu iptal ettik. Tuvalet olarak kullanılması belediyenin önünde uygun değil, onu iptal ettik, bir tadilat yapıldı. Bir dijital merkez olacak, gençlere dijital alanda, dijital dünya ile ilgili kurslar verecek ve Birleşmiş Milletler'in bir projesi var, o projenin mekanını oluşturacak. Proje bizden önce başlatılmış, Birleşmiş Milletler'in projesi ama yer olmadığı için de gecikmiş. Malzemeleri hazır, bu binanın tamamlanması ile gençlerimize yönelik bir kurs merkezi olacak. Burayı bu şekilde planladık ve kısa sürede tamamlayacağız, 3 ayda tamamlamak istiyoruz. Cumhuriyet parkımızın ortasında yayaların istifade ettiği, batı-doğu istikametinde bir geçiş söz konusu. Cumhuriyet parkının yeniden düzenlenmesi sırasında, epeyce tartıştık Yozgat'ın yeni alternatif caddelere ihtiyacı olduğu kanaati var. Belli saatlerde, akşam saatlerinde saat kulesi trafiği son derece sıkışıyor, Kent Park'a gidişler ve Kent Park'tan gelişler yüzünden saat kulesi etrafındaki trafik tıkanıyor. Bu çalışma sırasında, Emniyet Caddesi'nden özel idareye doğru Kentpark istikametinde tek yönlü bir cadde geçirmek istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktayı araç trafiğine kontrollü bir şekilde açacağız. Bunun güzel tarafı şu olacak; belli saatlerdeki trafik yükünü Saat Kulesi etrafından ve Lise Caddesi'nden almış olacağız. Emniyet Caddesi tarafından gelen hemşehrilerimiz, sürücülerimiz hiçbir şekilde saat kulesi trafiğine takılmadan, bu caddeyi kullanmak suretiyle direkt olarak Kent Park'a, Vali Konağı'nın üzerinden Kent Park'a ulaşmış olacaklar. Yozgat'taki trafik sorununun çözümüne az da olsa katkı sunacağı kanaatindeyim. Bu düzenleme sırasında, cadde düzenlememizi de yapmış olacağız, hayata geçirmiş olacağız."

"Bizim mülkiyetin üzerinde kimsenin, hiç kimsenin bir tasarrufu olamaz"

Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafında yapılan çevre düzenlemesi ve otopark çalışmasının da yarım kaldığını aktaran Arslan, TOKİ'den Çapanoğlu Büyük Cami etrafındaki inşaatın geçici kabulünün yapılarak, kendilerine devredilmesini istediklerini, ancak bugüne kadar yanıt alamadıklarını anlattı. Arslan, "Büyük caminin altındaki alan tamamıyla belediyemize ait bir alan, arsası, yerleşimler, mülkiyet tamamıyla belediyemize ait. Belediye tarafından yapılması gereken bir inşaattı ama işin inşaat kısmı TOKİ'ye devredilmiş. Maalesef TOKİ 5 senedir yaklaşık bu işi bir türlü türlü tamamlayamadı, kısmen tamamlandı. Ciddi eksiklikler var inşaat alanında. Biz TOKİ'den bundan 4 ay önce talep ettik, dedik ki geçici kabulü yapılarak bize teslim edilmesi, şeklinde bir talepte bulunduk. Bu talep bugüne kadar cevap gelmedi ama inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra oradaki kapalı otoparkı da açmak suretiyle belediyemiz çalışmaya başlayacak. Oranın mülkiyeti belediyeye ait, bizim mülkiyetin üzerinde kimsenin, hiç kimsenin bir tasarrufu olamaz. İnşallah orayı da çalıştırmaya başlayacağız" diye konuştu.