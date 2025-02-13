Yozgat Belediye Başkanı Arslan: "Yozgat'ta Sokak Hayvanları ile İlgili Ciddi Bir Sorun Bulunmuyor"

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta sokak hayvanlarının doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi ve sahiplendirilmesini amaçlayan ve yaz aylarında tamamlanması planlanan 'Evcil Köy' projesinin uygulandığı alanı ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı bilgilendiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Yozgat'ta sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sorun bulunmuyor" dedi. Vali Özkan da diğer belediyelerin de sokak hayvanlarıyla ilgili yasal zorunluluk arz eden yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedi.

Yozgat Belediyesi, sokak hayvanlarının doğal ortamlarda yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmesine yönelik hazırladığı ve inşaat çalışmalarına başladığı 'Evcil Köy' projesinin, yaz aylarında tamamlanması planlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar? Şube Müdürü Cihan Eğilmez ile ziyaret ettiği Evcil Köy uygulama alanında, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'dan bilgi aldı, alanı gezip, barınaktaki hayvanlar için mama yardımında bulundu.

Vali Özkan, 40 dönümlük bir alanda inşa edilmeye çalışılan Evcil Köyün, sokak hayvanları için doğal ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı hedeflediğini, proje kapsamında, hayvanların tıbbi ve acil müdahalelerinin yapılıp, modern bir hayvan hastanesinin de yer aldığını bildirdi.

"Kanunen zorunlu barınak kurması gereken yerleşim yerleri için yerel yönetimler var"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kanunen zorunlu barınak kurması gereken yerleşim yerlerinin, yerel yönetimlerin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye gündemimizde en çok yer alan konulardan bir tanesi de sahipsiz sokak hayvanları ve bunların sokaklardan izole edilmesi, korunaklı bir alanda rehabilite edilmesi. Yerinde görmek, yerinde incelemek üzere Yozgat belediyemiz hayvan barınağında hep beraber incelemelerde bulunduk. Gerçekten tebrik ediyorum, yaraşır, yakışır bir usulde hayvanlar burada hem koruma altına alınmış hem de rehabilitasyonları, kısırlaştırılmalı sağlanıyor. Bu vesileyle Belediye başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepimiz bu gündem neticesinde mevzuat çerçevesinde değişiklikleri de hep beraber takip ediyoruz. Kanunen zorunlu barınak kurması gereken yerleşim yerleri, yerel yönetimler var. Bir an evvel zorunluluk arz eden, gereklilik arz eden beldelerimiz de, belediyelerimiz de belediye başkanlarımızdan ricam, bu barınakları, transfer istasyonlarını, geçici barınma alanlarını da oluşturmaları. Bu noktada bakanlığımızın da çok ciddi desteği var, bu süreç dahilinde de bu destekten de yararlanarak, istifade ederek biran evvel konuya el atmaları, bizler açısından da önemli. Geldik gördük, Yozgat belediyemiz gerçekten güzel bir barınak oluşturmuş, yeni inşaatları devam ediyor ve bu noktada da genişletme çalışmaları konusunda da projelendirmelerini yapıyorlar. İnşallah kısa zaman içerisinde diğer birimlerle de faaliyete geçtiğinde, bölgeye örnek bir barınak haline gelecek burası. Bir de insanımızdan istirhamımız var, lütfen sahipli hayvanlarını başıboş bir şekilde sokağa bırakmasınlar. Tüm birimlerimize, tüm kurumlarımıza talimat vermiş bulunmaktayız, hiç kimse hayvanını sahipsiz bir şekilde, lütfen köyünde, beldesinde, ilçesinde, merkezinde sokağa bırakmasın, cezayı yatırımla karşılaşmasın. Bir yandan hayvanlarımız mağdur olmasın, bir yandan da okula giren çocuklarımız, sosyal hayatı içerisinde olan insanlarımız mağdur olmasın. Bu hususlar üzerinde dikkatle duracağımızı, tavizsiz bir şekilde ceza ise cezai müeyyide ise uygulayacağız. Bu konuda çalışma yürüten yerel yönetimlere de bakanlığımız, valiliğimiz olarak destek olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Yozgat'ta sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sorun bulunmuyor"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Evcil Köy projesi kapsamında kırsaldaki sokak hayvanlarının da kısırlaştırılacağını, bu konuda İl Özel İdaresiyle ortak çalışma yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün hep birlikte evcil köyde bir ziyarette bulunduk, sayın valimizin talebiyle. Son dönemde sokak hayvanları ile ilgili, evcil hayvanlarla ilgili hükümetin bir takım çalışmaları var. Bunun taşraya yansıyan, illere yansıyan bir takım uygulamaları var. Bununla ilgili de yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere sayın valimizin bizden böyle bir talebi oldu, birlikte burayı gezdik. Sizlerin de gördüğü gibi bu noktada Yozgat birçok illere örnek olacak derecede mesafe aldı. Evcil Köyü ismini verdiğimiz ve sokak hayvanlarını rehabilite ettiğimiz tesisimiz bugün Türkiye'de sayılı tesislerinden birisi. İnşallah yapılan inşaatların tamamlanması ile birlikte Hayvan Hastanesi'nin, idari binanın yapılması ile birlikte biraz da mevcut alanımızın genişletilmesi suretiyle önümüzdeki yaz aylarından itibaren çok güzel bir tesis olacak. Bugün itibariyle Yozgat'ta sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sorun bulunmuyor, tamamen bizim kontrolümüzde, tesisimizde yaklaşık 500 tane sokak hayvanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir noktada, hastanemizin tamamlanması ile ve diğer ünitelerin tamamlanması daha iyi bir noktaya varacağız. Bu arada mama üretimi yapmak istiyoruz, Yozgat Valiliği'nden o konuda destek istedik. Çünkü bu birlikte yapmamız gereken görev netice itibariyle. Mobil bir takım ihtiyaçlarımız var, köylerdeki hayvanlara yerinde müdahale edebilme açısından. O noktada İnşallah özel idarenin bizlere katkısı olacak ve bu işi daha iyi yapacağız."