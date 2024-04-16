Yozgat Çamlığı'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat Çamlığı'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu

Geniş Video İzle

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte doğaseverler ve motor tutkunları Yozgat Çamlığı'nda bir araya geldi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

16.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin önemli durak yerlerinden biri oldu. Yozgat Valiliği'nin sezonun açılışı nedeniyle organize ettiği farkındalık etkinliğine doğaseverler, motosiklet ve ATV tutkunları ilgi gösterdi.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanlarına yönelim de arttı. Motosiklet, ATV ve bisiklet tutkunları ile doğaseverler de ilin farklı bölgelerine yönelik turlar düzenlemeye başladı. Yozgat Valiliği de turizm haftasını da dikkate alarak, doğaseverlere yönelik etkinlik düzenledi. Doğaseverler, motosiklet ve ATV tutkunları Yozgat Valiliği binası önünde toplandı, daha sonra Lise Caddesi'nden geçerek şehir turunun ardından Milli Park Çamlık'a çıkıp, motorlu araçlarla tur attı.

"TARİH, KÜLTÜR TURİZMİ ROTASI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe il yöneticileri de katıldı. Valilik önünden başlayıp, Çamlık'taki Cevdet Dündar Göleti'nde son bulan etkinlik sonrasında bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilin her bölgesini turizme açmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğaseverlerle, motorcu arkadaşlarla, ATV tutkunlarıyla Çamlık Milli Parkımızda bir tur düzenledik. Çamlık Milli Parkımız Türkiye'nin ilk milli parkı olma özelliğinin yanı sıra Yozgatımızın da ayrı bir değeri. Ormanlar içerisinde, ağaçlar içerisinde, güzellikler içerisinde turumuzu tamamlayacağız. İlimiz turizmde hizmet sunumunu geliştirmek, kaliteyi artırmak üzere Oran Kalkınma Ajansı'mız ve İl Kültür Müdürlüğümüz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde de otellerde eğitimlerimiz devam ediyor. Yozgat'ı bir tarım, hayvancılık, sanayi kenti olmasının ötesinde bir de turizm kenti haline dönüştürmek, bu vesileyle de Kazankaya Kanyonu'nda Orman Genel Müdürlüğümüz, il özel idaremiz ve Oran Kalkınma Ajansımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Akdağmadeni Belediyesi'yle beraber, onların güzel bir projeleri var ki; bizler de katılıyoruz o projenin içerisine, oraları da hayata geçirip, kuzey kısmında bir doğa ve gezi turizmi hattı oluşturmak, rotası oluşturmak istiyoruz. Bu istikamette de gerek Çamlığımızda, gerek Spor Vadisinde gerekse şehir merkezinde ve diğer ilçelerimizde bir tarih, kültür turizmi rotası oluşturmak istiyoruz. Buna benzer çalışmalarımız da devam ediyor."

Yozgat Çamlığı\'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu
Kaynak: ANKA

Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valiliği, Ali Özkan, Yozgat, Etkinlikler, Doğa, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Çamlığı'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:01:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Çamlığı'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement