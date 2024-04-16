Yozgat Çamlığı\'nda doğaseverler ve motor tutkunları buluştu

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin önemli durak yerlerinden biri oldu. Yozgat Valiliği'nin sezonun açılışı nedeniyle organize ettiği farkındalık etkinliğine doğaseverler, motosiklet ve ATV tutkunları ilgi gösterdi.

Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanlarına yönelim de arttı. Motosiklet, ATV ve bisiklet tutkunları ile doğaseverler de ilin farklı bölgelerine yönelik turlar düzenlemeye başladı. Yozgat Valiliği de turizm haftasını da dikkate alarak, doğaseverlere yönelik etkinlik düzenledi. Doğaseverler, motosiklet ve ATV tutkunları Yozgat Valiliği binası önünde toplandı, daha sonra Lise Caddesi'nden geçerek şehir turunun ardından Milli Park Çamlık'a çıkıp, motorlu araçlarla tur attı.

"TARİH, KÜLTÜR TURİZMİ ROTASI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe il yöneticileri de katıldı. Valilik önünden başlayıp, Çamlık'taki Cevdet Dündar Göleti'nde son bulan etkinlik sonrasında bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilin her bölgesini turizme açmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğaseverlerle, motorcu arkadaşlarla, ATV tutkunlarıyla Çamlık Milli Parkımızda bir tur düzenledik. Çamlık Milli Parkımız Türkiye'nin ilk milli parkı olma özelliğinin yanı sıra Yozgatımızın da ayrı bir değeri. Ormanlar içerisinde, ağaçlar içerisinde, güzellikler içerisinde turumuzu tamamlayacağız. İlimiz turizmde hizmet sunumunu geliştirmek, kaliteyi artırmak üzere Oran Kalkınma Ajansı'mız ve İl Kültür Müdürlüğümüz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde de otellerde eğitimlerimiz devam ediyor. Yozgat'ı bir tarım, hayvancılık, sanayi kenti olmasının ötesinde bir de turizm kenti haline dönüştürmek, bu vesileyle de Kazankaya Kanyonu'nda Orman Genel Müdürlüğümüz, il özel idaremiz ve Oran Kalkınma Ajansımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Akdağmadeni Belediyesi'yle beraber, onların güzel bir projeleri var ki; bizler de katılıyoruz o projenin içerisine, oraları da hayata geçirip, kuzey kısmında bir doğa ve gezi turizmi hattı oluşturmak, rotası oluşturmak istiyoruz. Bu istikamette de gerek Çamlığımızda, gerek Spor Vadisinde gerekse şehir merkezinde ve diğer ilçelerimizde bir tarih, kültür turizmi rotası oluşturmak istiyoruz. Buna benzer çalışmalarımız da devam ediyor."