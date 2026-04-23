Yozgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı: "Bir Yılda 1538 Çocuğumuzu Dışsal Yaralanma ve Zehirlenme Nedeniyle Kaybettik"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederken yalnızca bir bayram vermedi. Bu ülkenin geleceğini, umudunu ve yarınlarını çocuklara emanet etti. ve o gün çocuklara şu sözü verdi; 'Güvende, eşit, özgür olacaksınız'. Bugün ise çocuklarımız eşit, özgür ve en önemlisi ne evde ne sokakta ne de okulda güvende. Sadece bir yılda 1538 çocuğumuzu dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybettik. 2025 yılında en az 94, son 10 yılda 836 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından resmi program sona erdi.

Resmi törene katılanlar Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki etkinliğe giderken CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri meydanda kalarak alternatif bir çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yaptığı açıklamada TBMM'nin açılışının 106'ncı yılını kutladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır. Bugün sadece bir bayramı kutlamıyor, tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz. Ancak ne yazık ki 23 Nisan 2026 Türkiyesinde milli egemenlik kavramı iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır. Seçilmiş iradeye yapılan müdahale halkın kararına saldırıdır. Cumhurbaşkanı adayımızın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın siyasi yargı operasyonuyla gözaltına alınmaları, hapsedilmeleri ve görevden uzaklaştırılmaları seçmen iradesini ve cumhuriyetimizin temel taşı olan ulusal egemenlik ilkesini hedef alan bir darbedir."

Demokrasi sadece sandık konulması değil, aynı zamanda sandıktan çıkan iradenin korunması ve bu iradeye saygı duyulması anlamına gelir. CHP olarak halkın tercihine saygı duyulmayan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

"Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde okullarda ve MESEM'lerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okul ve mesleki eğitim merkezlerinde 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yaşar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsattı. Diyarbakır'da ise paratoner eksikliği nedeniyle okul bahçesinde iki çocuğun hayatını kaybettiğini, bir çocuğun da ağır yaralandığını aktaran Yaşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eylül 2023'ten bugüne kadar okullarda 47 şiddet ve saldırı olayı gerçekleşti. Bu sürede 6 öğretmenimiz, 14 öğrencimiz, 2 okul çalışanımız ve bir velimiz olmak üzere toplam 23 kişi okul güvenliği ve teknik eleman eksikliği nedeniyle yaşamını yitirirken çocuk sömürü aracı haline gelen MESEM'lerde 18 çocuğumuz hayatını kaybetti. Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde okullarda ve MESEM'lerde toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Okullarımızda çocuklar maalesef güvende değil. Tüm uyarılarımıza, yasa araştırma ve bütçe tekliflerimize, basın açıklamaları ve politika önerilerimize kulaklarını tıkayan, Meclis'te düzenli olarak reddeden iktidar yaşanan bu acı kayıpların temel sorumlusudur. Bu yaşananlar münferit olaylar değil, yıllardır süren ihmalin ve yanlış politikaların sonucudur."

Yaşar, partisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların sağlıklı, mutlu ve güvende yaşayacağı bir ülke haliyle karşıladığını belirterek, "Devletin eğitim sorumluluğu hiçbir şekilde dernek, vakıf, cemaat, tarikat, STK, siyasi yapı veya benzeri üçüncü taraflara devredilmeyecek. Eğitimi laik, bilimsel, çağdaş esaslara göre yürüteceğiz" dedi ve CHP'nin 23 maddeden oluşan "Çocuklar için sağlıklı, güvenli ve özgür gelecek manifestosu" maddelerini sıraladı.