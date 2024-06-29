Yozgat'ta Böğürtlen Yetiştiriciliği Talebi Karşılıyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaşayan Atilla Açıkgöz, bahçesine hobi amaçlı diktiği böğürtlene talep fazla olunca yetiştiriciliğe başladı. Açıkgöz, Yozgat dışından da gelen talepleri karşılamaya çalıştığını söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde böğürtlen üreten Atilla Açıkgöz, geçen sene 10 ton civarında bir ürün aldığını, bu yıl da o civarda bir ürün beklediğini söyledi. Çevre il ve ilçelerden aileleriyle birlikte gelen vatandaşların ihtiyaçları kadarını elleriyle toplayarak, hem vakit geçirdiklerini hem de tüketecekleri ürünü ortaklaşa toplamanın huzurunu yaşadıklarını aktaran Açıkgöz, özellikle çocukların böğürtlenle tanışıp, sonrasında da dalından toplamayı çok sevdiğini anlattı.

"Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki"

Bir grup arkadaşı ve aileleriyle birlikte bahçeye gelerek böğürtlen toplayan öğretmen Murat Kılıçarslan, bahçe sahibinin arkadaşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız böyle bir bahçe kurdu. İlk etapta bir hobi bahçesi olarak burayı kurmuştu; çilektir, domates, biber, patlıcan falan. Daha sonra bu böğürtlenleri dikmeye başladı. Bunlar meyve verdi, meyve verdikçe de alanını genişletti ve Sorgun içinden ve dışından müthiş bir talep oluştu. Biz buraya sık sık geliyoruz zaten, böğürtlen toplamaya geliyoruz. Hatta yurt dışından gelenler var. Geliyorlar insanlar böğürtlen alıyorlar. Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki, biz bunu hem alıyoruz yaş meyve olarak tüketiyoruz hem de kışın marmelat, reçel olarak da kullanabiliyoruz. Yaza yönelik bir meyve değil, böyle bir özelliği olan bir meyve."

"Kendimizin toplaması bizim için büyük bir avantaj oluyor"

Öğretmen Mustafa Yeşlioğlu da aile fertleriyle birlikte böğürtlen toplamanın kendileri açısından önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Geçen yıl bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine ilk defa gelmiştik buraya, hocamızla geliyoruz. Geçen yıl ilk merak edip geldik, şehrimizde hemen yanı başımızda böylesi bir yerin olduğunu arkadaşlar anlattı. Biz de merak ettik, duyarsız kalmadık böylesi konuya. Geçen yıl çilek toplamak için ilk defa geldiğimizde gerçekten ortamın güzelliğine şaşırdık. Çok güzel, doğal bir ortam, aynı zamanda bir aile ortamı sunuyor. Hocamızla beraber, ailelerimizi, çocuklarımızı da rahatlıkla getirebiliyoruz. Özellikle girip kendimizin toplaması bizim için büyük bir avantaj oluyor. Gerek küçük çocuklarımızın toprakla buluşması, yani doğal bir ortamı tatması, aynı zamanda dışarıda ne olduğu belli olmayan, hormonik yapıların, gıdaların tüketilmemesi adına burası bizim için çok büyük avantaj. Fiyatı uygun, giriyoruz dilediğimiz kadar topluyoruz. Hatta kış için stokluyoruz da. ve yılın hangi ayında, hangi süresinde olursak olalım, dolaptan çıkarıp gönül rahatlığıyla ailelerimizle beraber evlerimizde yiyoruz."

"Normalde 250 lira olması gerekirken biz 150 liradan satıyoruz"

Bahçe sahibi Atilla Açıkgöz, piyasada kilosu 250 liradan satılan böğürtleni herkesin alabilmesi için 150 liradan sattıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Böğürtlenler üç yıl önce başladık hobi olarak. Talepleri attıktan sonra kök sayısını arttırmaya başladık. Talep de olunca bir de lezzetinin faydasını herkes bildikten sonra devamlı artırdık. Bakımını düzenli yaptık ve devam ettik. 300 kök ile başladık şu anda 2 bin 500, 3 bin arasında kök var. Bu sene iklim şartı iyi geçtiğinden dolayı toplamaya erken başladık, 15-20 gün önce başladık. Verim de bu sene tam randıman da çok güzel. Ege'den batıdan İç Anadolu'ya böğürtlen sevkiyatının olmadığını bildiğimizden dolayı herkes alsın diye burada üretmeye başladık. Yozgat'ta sadece böğürtlen bahçesinin burada olduğunu biliyoruz, başka yerde yok. Kilosunu da en uygun fiyatla 150 liraya satıyoruz, talep şu anda çok iyi. Fiyat konusunda hiç sıkıntı yok. Normalde 250 lira olması gerekirken biz alım gücüne göre imkan şartlarına göre 150 liradan satıyoruz. Sağlık açısından aşırı derecede faydalı olduğunu biliyoruz."

Açıkgöz, böğürtlen alan ve bahçesi bulunanlara da fide hediye ettiğini kaydederek, "Böğürtlen fidesini çoğalttık. Böğürtlen alanlara böğürtlen fidesi de hediye ediyoruz. Sorgun'da almayan ev kalmadı gibi bir şey, herkes aldı" diye konuştu.