Yozgat'ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili Milletvekili Lütfullah Kayalar'dan parasını alamadığını iddia eden bir esnaf, astığı pankartla tepkisini dile getirdi. "Borcunuzu ödeyin" başlıklı pankartta "Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi." ifadeleri yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart asarak İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'dan genel seçimler sırasındaki reklam çalışmaları için parasını almadığını iddia etti.
Esnafın astığı pankartta, "Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin" ifadeleri yer aldı.
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Son Dakika › Yerel › İYİ Partili milletvekiline esnaftan pankartlı borç tepkisi - Son Dakika
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