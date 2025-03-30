Yozgat'ta Jeotermal Kaynaklarla Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Jeotermal Kaynaklarla Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Geniş Video İzle

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, boşa akan jeotermal kuyulardan elde edilen sıcak su ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları başladı. Proje, sanayi ve tarım alanında önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

30.03.2025 12:54  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklarının bulunduğu bölgelerden biri olan Yozgat'ta, kaynakların değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yerköy ilçesinde bulunan ve yıllardır boşa akan 3 adet jeotermal kuyudan elde edilen saniyede 92 litre sıcak suyun değerlendirilmesi ve ilçenin cazibe merkezi haline getirilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesiyle ilgili altyapı çalışmalarına başlandı. Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, "Altyapısını yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde seraların yükseldiğini en kısa zamanda göreceğiz" dedi.

Yozgat, farklı sektörlerde kullanılan jeotermal kaynak bakımından zengin bir il olduğu, bunların değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Sorgun, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde bulunan kaynaklardan yararlanılarak, konutların ısıtıldığı, Sorgun'da kurulması planlanan termal turizm ve sağlık tesislerinin bir bölümünün hizmete açıldığı, diğer bölümünün de yakın bir gelecekte hizmete açılmasının beklediği bildirildi. Yerköy'de 2'si İl Özel İdaresine, 1 tanesi de Yerköy Belediyesi'ne ait 3 adet kuyudan saniyede 92 litre debide, 70 derce sıcaklıkta boşa akan suyun değerlendirilmesi amacıyla Yerköy Belediyesi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yozgat İl Özel İdaresi geçen yıl bir araya geldi.

Yapılan değerlendirmeler sonunda, ilçede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak, başa akan termal suyun kurulacak sera tesislerinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Projenin bakanlık tarafından onaylanmasının ardından, jeotermal enerjiyle desteklenen sera tesisleri için altyapı çalışmaları başlatıldı. Projenin enerji kaynağı olarak kullanılan mevcut 3 jeotermal kuyunun yanı sıra, üretim verimliliğini daha da artırmak amacıyla ek sondaj kuyularının açılacağı kaydedildi.

"Türkiye'de OSB olarak en hızlı kurulan OSB'lerden biriyiz"

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, Türkiye'de en hızlı kurulan OSB'lerden biri olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu su yıllardır bu şekilde boşa akıyordu, şu anda gördüğümüz gibi dinomasız, motorsuz bu şekilde yeryüzüne çıkıyor. Bu işe başladığımızda, vali beyimiz işin başından sonuna kadar tam destek vererek, her konuda yardımcı oldu. 26 Kasım'da işe ortaklarımız olan Yerköy Belediyesi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Valilik Özel İdare olarak 4 müteşebbis ortağımızla beraber işe başlamış olduk. 26 Kasım'da başladı, bir sene 3 ay gibi bir zamanda, Türkiye'de OSB olarak en hızlı kurulan OSB'lerden biriyiz. Başta Cumhurbaşkanımızın bu işe seracılık OSB'ye ve tarım OSB önem vermesinin hızlılığı oldu. Bu alan bin 125 dönüm, burada tarıma dayalı ihtisas jeotermal kaynaklı OSB olarak hizmet vereceğiz. Türkiye'de kapasitesinin 5 katı, daha ilana yeni çıktık, bakanlık yeni onayladı, müracaat alan tek OSB'den biriyiz. Bin 125 dönüm alan içerisinde sanayi bölgemiz de var, onlar da Allah'ın izin verirse yatırımlarını yapacaklar. Müteşebbis ortaklarımızla firmalara tahsisatını yapacağız. Altyapısını yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde seralar yükseldiğini en kısa zamanda göreceğiz. Şu anda parsel olarak net olarak 25 dönümün altına çok düşmedik, birkaç parsel 8 dönüm, köşe başlarından çıkan seralar oldu. 40'a yakın bir sera düşünüyoruz. Bunun haricinde de üçer-beşer dönüm 8-10 tane de Sanayi Bölgesi arsamız var, onların faaliyetine geçtik. Danışman firma ile bundan sonra yaptığımız çalışmayı tekrar gözden geçirerek, yeniden bir değerlendirme yapacağız."

Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Yerköy, Yozgat, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Jeotermal Kaynaklarla Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

12:48 Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 14:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Jeotermal Kaynaklarla Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement