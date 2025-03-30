Yozgat'ta Jeotermal Kaynaklarla Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklarının bulunduğu bölgelerden biri olan Yozgat'ta, kaynakların değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Yerköy ilçesinde bulunan ve yıllardır boşa akan 3 adet jeotermal kuyudan elde edilen saniyede 92 litre sıcak suyun değerlendirilmesi ve ilçenin cazibe merkezi haline getirilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' projesiyle ilgili altyapı çalışmalarına başlandı. Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, "Altyapısını yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde seraların yükseldiğini en kısa zamanda göreceğiz" dedi.

Yozgat, farklı sektörlerde kullanılan jeotermal kaynak bakımından zengin bir il olduğu, bunların değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Sorgun, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde bulunan kaynaklardan yararlanılarak, konutların ısıtıldığı, Sorgun'da kurulması planlanan termal turizm ve sağlık tesislerinin bir bölümünün hizmete açıldığı, diğer bölümünün de yakın bir gelecekte hizmete açılmasının beklediği bildirildi. Yerköy'de 2'si İl Özel İdaresine, 1 tanesi de Yerköy Belediyesi'ne ait 3 adet kuyudan saniyede 92 litre debide, 70 derce sıcaklıkta boşa akan suyun değerlendirilmesi amacıyla Yerköy Belediyesi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yozgat İl Özel İdaresi geçen yıl bir araya geldi.

Yapılan değerlendirmeler sonunda, ilçede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak, başa akan termal suyun kurulacak sera tesislerinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Projenin bakanlık tarafından onaylanmasının ardından, jeotermal enerjiyle desteklenen sera tesisleri için altyapı çalışmaları başlatıldı. Projenin enerji kaynağı olarak kullanılan mevcut 3 jeotermal kuyunun yanı sıra, üretim verimliliğini daha da artırmak amacıyla ek sondaj kuyularının açılacağı kaydedildi.

"Türkiye'de OSB olarak en hızlı kurulan OSB'lerden biriyiz"

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, Türkiye'de en hızlı kurulan OSB'lerden biri olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu su yıllardır bu şekilde boşa akıyordu, şu anda gördüğümüz gibi dinomasız, motorsuz bu şekilde yeryüzüne çıkıyor. Bu işe başladığımızda, vali beyimiz işin başından sonuna kadar tam destek vererek, her konuda yardımcı oldu. 26 Kasım'da işe ortaklarımız olan Yerköy Belediyesi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Valilik Özel İdare olarak 4 müteşebbis ortağımızla beraber işe başlamış olduk. 26 Kasım'da başladı, bir sene 3 ay gibi bir zamanda, Türkiye'de OSB olarak en hızlı kurulan OSB'lerden biriyiz. Başta Cumhurbaşkanımızın bu işe seracılık OSB'ye ve tarım OSB önem vermesinin hızlılığı oldu. Bu alan bin 125 dönüm, burada tarıma dayalı ihtisas jeotermal kaynaklı OSB olarak hizmet vereceğiz. Türkiye'de kapasitesinin 5 katı, daha ilana yeni çıktık, bakanlık yeni onayladı, müracaat alan tek OSB'den biriyiz. Bin 125 dönüm alan içerisinde sanayi bölgemiz de var, onlar da Allah'ın izin verirse yatırımlarını yapacaklar. Müteşebbis ortaklarımızla firmalara tahsisatını yapacağız. Altyapısını yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde seralar yükseldiğini en kısa zamanda göreceğiz. Şu anda parsel olarak net olarak 25 dönümün altına çok düşmedik, birkaç parsel 8 dönüm, köşe başlarından çıkan seralar oldu. 40'a yakın bir sera düşünüyoruz. Bunun haricinde de üçer-beşer dönüm 8-10 tane de Sanayi Bölgesi arsamız var, onların faaliyetine geçtik. Danışman firma ile bundan sonra yaptığımız çalışmayı tekrar gözden geçirerek, yeniden bir değerlendirme yapacağız."