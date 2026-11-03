Yozgat'ta köylü pazarı alım gücü düşünce boş kaldı, esnaf 'dönüp bakan bile yok' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ta köylü pazarı alım gücü düşünce boş kaldı, esnaf 'dönüp bakan bile yok' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta köylü pazarı alım gücü düşünce boş kaldı, esnaf \'dönüp bakan bile yok\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta köylü pazarı alım gücü düşünce boş kaldı, esnaf \'dönüp bakan bile yok\' dedi
Haber Videosu

Yozgat'ta enflasyon verilerinin açıklandığı gün köylü pazarında alım gücü daralınca pazarın büyük bölümü boş kaldı. Ürün satamayan esnaf 'dönüp bakan bile yok' derken, bir vatandaş da emekli maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta emekli olmasına rağmen geçinmek için pazarda satış yaptığını anlatan bir esnaf, "Baksana pazar boş. Dönüp bakan bile yok" dedi. Bir başka esnaf ise, "Soya soya soya şimdi fon vurgununa geldi. Daha hala soyuyorlar. Bu Anadolu bir Moğol istilasında böyle soyuldu, yağmaladılar, bir de bunlar yağmaladılar" dedi.

Enflasyon verilerinin açıklandığı gün Yozgat köylü pazarında da alım gücündeki daralma hissedildi. Üreticiler ürünlerini satamamaktan, alıcılar ise temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakınırken pazarın büyük bölümü boş kaldı.

Pazarı gezen Haşim İcik, "Para yok, ne alacağım?" derken Yasin İcik de, "Bittik bittik, Türkiye'de iş bitik. Hep pahalı, hep pahalı. AK Parti hep yiyor. Piyasayı batırdılar" ifadelerini kullandı.

Alışveri yapan bir vatandaş, "Adam çuvalla götürüyor, çuvalla. Ben götüremiyorum. Ben alıyorum, o da kötü çıkıyor. 4 kilo ceviz aldım tüm çürük çıktı" diye konuştu.

"VATANDAŞ GELMİYOR"

Köyden getirdiği süt ürünlerini satmaya çalışan Abdullah Alataş, vatandaşın alım gücünün çok fazla düştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"20 bin lira emekli maaşıyla ne alsın yesin? Adam 15 bin lira ev kirası mı versin? Peynir mi alsın yesin? Elektrik, doğal gaz mı ödesin? Su mu ödesin? Vatandaşlar perişan. 5 kilo süt 150 lira, süt gelmiyor. Yemin torbası çıkmış 1.000 lira, 1.100 lira. Köylü de perişan. Devlet vatandaşın malını bedava alıyor. Saman parayla, arpa parayla, yem parayla. Köylü de perişan. Mazotun litresi çıkmış 102 lira. Şu pazara gelip gitmenin masrafı 1.000 lira. Vatandaş da gelemiyor. Köydeki vatandaşlar da yatıp duruyor."

Köylü pazarına alışveriş için gelen Erdoğan Bektaş, "Ben emekliyim arkadaş. 23 bin lira alıyorum. Ev kirası, ekstra iş yapmazsam geçinemiyorum. Ne alacağım? Baksana pazar boş. Dönüp bakan bile yok" ifadelerini kullandı.

Ürettiği balı pazarda satışa sunan Ali Sarı ise, "Gördüğün gibi pazar yok. Vatandaş gelmiyor, almıyor. Gücü yok. Saat 09.00'da pazar bitiyor. Pazar kurulmuyor ki zaten" dedi.

"EMEKLİ OLDUĞUMDA 8 TANE ÇEYREK ALIYORDUM, ŞİMDİ 3 TANE ÇEYREK ALAMIYORUM"

"Pazarlar bitti bitti" diyen, emekli olduktan sonra pazarcılık yapmaya başlayan Dursun Nazlı ise şunları kaydetti:

"Vatandaşta para yok. Bak şu bulgurun çinini geçen sene 300 liraya sattık. Bu sene yine satıyoruz 300 liraya. Alan yok ki. Vatandaşta para yok. Emekli memurum ben, 34 bin lira maaş alıyorum. 10 sene oldu emekli olalı. Emekli olduğumda 8 tane çeyrek alıyordum, şimdi 3 tane çeyrek alamıyorum. Benim 5 tane çeyreğimi çalmışlar. Kim çaldı? İktidar çaldı. Ondan sonra geçim yok. Kendileri ayakkabı kutularından belli, paralarından belli soyuyorlar, soyuyorlar, soyuyorlar. Soya soya soya şimdi fon vurgununa geldi. Daha hala soyuyorlar. Bu Anadolu var ya bir Moğol istilasında böyle soyuldu, Moğollar soydu, yağmaladılar. Bir de bunlar yağmaladılar. Ne olacak bilmiyorum. Pazar bomboş. Saat kaç? 10.00. Buyurun, bomboş. Niye almıyor bu millet? Parası olsa almaz mı? Parası yok."

Pazardan alışveriş yapan Levent Yüksel, birer kilo aldığı domates, mandalina ve salatalık ile maydanoz için 200 liranın üzerinde ödeme yaptığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
YozgatYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:45:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta köylü pazarı alım gücü düşünce boş kaldı, esnaf 'dönüp bakan bile yok' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android